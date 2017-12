Dok tisuće Hrvata odlaze iz zemlje, Švicarka Kathrin Kopp za život je odabrala Hrvatsku, točnije Split. I to kako bi svirala na ulici.

Švicarka Kathrin Kopp može se vidjeti svakodnevno negdje u centru Splita, Marmontovoj ulici, na Pjaci, u nekoj maloj kaleti, kako sjedi na jakni zaneseno svirajući svoju gitaru.

"Već četiri godine živim ovdje, sada kao podstanar na Škrapama. Prvi put sam došla u Hrvatsku 2008. godine u kamp kraj Šibenika. Na prvi pogled sve mi se svidjelo. Odmah sam počela učiti hrvatski jezik. Vratila sam se za godinu dana i umjesto sedam, ostala mjesec dana u kampu u Stobreču. Onda sam se opet vratila već na jesen, čak i upoznala jednog momka. Nije potrajalo, ali svejedno sam odlučila ovdje ostati. Dalmacija je moj dom, osjetila sam to", rekla je Kathrin, koja je ove subote proslavila svoj 43. rođendan, za Slobodnu Dalmaciju.

Želja joj je dobiti trajni boravak u Hrvatskoj. Kathrin ovdje nema nikog. Obitelj joj je u Švicarskoj, gdje je životni standard prilično visok u odnosu na naš. U Švicarskoj je studirala psihologiju, a kada je dobila stipendiju, otputovala je u San Francisco gdje je neko vrijeme ostala živjeti i pomagati beskućnicima. Onda se dogodilo kampiranje u dalekoj Hrvatskoj i svi planovi ove Švicarke okrenuli su se u korist juga, mora i Splita.

"Ja stvarno volim ovaj grad. Kao da me nešto oduvijek vuklo ovdje. Klima je bolja nego u Švicarskoj, jezik mi lijepo zvuči. Puno čitam, pa sam i hrvatski počela učiti čitajući romane na hrvatskom. A ljudi, jako su dragi, susretljivi, ali i znatiželjni. Svašta me pitaju, a meni je to simpatično. Jako su pažljivi i darežljivi. Više mi oni ubace novčića u šešir nego turisti. Znam ih puno kojima je teško, nemaju za život, ali smiju se. Smijehom tjeraju bol i tugu. Optimisti su kao i ja", govori Kathrin koja je svojoj obitelji priredila pravi šok odlukom o životu u Hrvatskoj.

"Nisu me razumijeli. Rekli su da se u Švicarskoj bolje živi, da je sigurnije, da ima posla, ali kad su me posjetili, smekšali su se. Svidjelo se i njima. Smijali su se kad su vidjeli da mi se svi javljaju, koliko to ljudi poznajem u gradu", ispričala je simpatična Švicarka za Slobodnu Dalmaciju.