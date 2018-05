Vjerojatno nijedan angažman Željka Keruma, bio politički ili poduzetnički, ne može proći bez bure.

Zbog širenja svog turističkog kompleksa, u Općinu Rogoznica stigle su prijave građana zbog nasipavanja obale i zatvaranja puta. I dok Kerum tvrdi kako za sve ima dozvole, Ministarstvo zaštite okoliša - šalje inspekciju.

"Bog me nadario da mogu raditi sve. Nije me sramota na bageru raditi, nije me sramota kopati, polijevati lozu, raditi bilancu, voziti brod, (za) sve imam dozvolu, avion, sve", kaže za sebe Kerum.

Bagerom je nasuo i dio plaže. "... u ugovoru s općinom stoji da mora biti sređena plaža, čista i takvom je mi održavamo", kaže Kerum.

No, u Općinu su stigle prijave mještana.

"Radilo se o prijavi za nasipanje plaže obalnoga dijela isto tako za zatvaranje jednog starog katastarskog puta koji je jedna pješačka staza. Ustanovili smo da je u međuvremenu oslobođen put, možda je greškom bio zid dok traju radovi", pojašnjava Sandra Jakelić, načelnica Općine Rogoznica.

Kerumov turistički kompleks sastoji se od nekoliko objekata. Ovdje je tvrdi uložio oko 150 milijuna kuna i svake godine brine o uređenju plaže.

Postoji razlika između nasipavanja morske obale i dohrane plaže, kažu u Ministarstvu zaštite okoliša.

"Nije utvrđeno da je tvrtka koju navodite zatražila mišljenje ili pokrenula neki od postupaka temeljem propisa iz područja zaštite okoliša. Isto tako, za predmetni zahvat nije se provodio postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, a predmetno područje se ne nalazi na području ekološke mreže. Inspekcija zaštite okoliša postupit će po predmetnoj prijavi, a po završetku nadzora ćemo Vas informirati", odgovorili su nam iz Ministarstva.

Kerum kaže - uredio je plažu na kojoj se nitko prije nije kupao. Neki mu to i odobravaju.

"Napravio je pravu stvar", kaže mještanin Ilija, a na pitanje je li ispoštovao procedure, podsjeća da živimo u Hrvatskoj. "Nitko živ ne poštuje procedure na svijetu, taj ne postoji", kaže.

"Ne vidim da je prekršio zakone mislim da je napravio puno za dobrobit mjesta i turizma i da treba dobit zahvalnicu za to", smatra Marko, vlasnik restorana u Rogoznici.

A je li sve poštovao, utvrdit će inspekcija.