Na Svjetski dan multiple skleroze 30. svibnja oboljeli od multiple skleroze na zagrebačkom Bundeku okupit će se na najvećem do sada MS walku, akciji kojom upozoravaju na probleme s kojima se susreću.

Peti po redu MS Walk počinje u 17 sati, a ovom akcijom MS tim Hrvatska pridružuje se Svjetskoj organizaciji oboljelih te će ovaj dan preko 2,5 milijuna oboljelih iskoristiti da skrene pozornost na nevidljive simptome ove progresivne neurološke bolesti od koje u Hrvatskoj boluje skoro 7000 ljudi, većinom žena.

Organizatori MS Walka i ove godine pozivaju građane da svojim dolaskom podrže oboljele i članove njihovih obitelji te da se solidariziraju s problemima oboljelih.

"Moja nevidljiva multipla skleroza": Pet žena iskreno o onome što drugi ne vide, a tu je

Jedan od zahtjeva oboljelih je otvaranje MS centra.

"Kako bi što jasnije javnost informirali o problemima slikovito ćemo reći da kada se recimo razboli predsjednik ili premijer o njegovom liječenju vodi računa tim liječnika odnosno multidisciplinarno pristupaju liječenju i to tim liječnika. No kada se razbolimo mi onda do svakog liječnika koji nam treba moramo posebno, a tu je onda na snazi ona priča uputnica, lista čekanja.... Jer nakon što nas neurolog primjerice u relapsu 'pokrpa' kortikosteroidima iliti pulsnom terapijom trebali biste relativno brzo dobiti fizikalnu terapiju, psiho podršku i niz drugih stvari koje su možda potrebne jer vam je relaps oštetio neki od dijelova tijela ovisno o tome gdje je upalni demijelinizacijski proces nastao.

Neurorehabilitacija je zahtjevan proces o kojem u Hrvatskoj većina može samo sanjati, a oboljeli od multiple skleroze, kako bi što duže ostali pokretni, trebaju upravo kvalitetnu rehabilitaciju nakon relapsa, a o tome koliko je važan multidisciplinaran pristup kod bolesti mozga uopće ne moramo govoriti. Multipla skleroza bolest je s 1000 lica i baš zato je MS centar jedino kvalitetno rješenje za oboljele. Sve ove probleme neke razvijene zapadne zemlje riješile su upravo MS centrom", poručuju organizatori.

Inače, slogan ovogodišnjeg obilježavnja Svjetskog dana multiple skleroze je "Moja nevidljiva multipla skleroza" koji za cilj ima skrenuti pažnju na sve ono nevidljivo što stoji iza relativno normalnog izgleda oboljelih.