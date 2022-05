Obilježava se Svjetski dan multiple skleroze. Zbog toga se stotine oboljelih okupilo na zagrebačkom Bundeku i brojnim aktivnostima skrenulo pozornost na probleme s kojima se susreću.

Na zagrebačkom Bundeku u ponedjeljak je bila reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus. O multiploj sklerozi, autoimunoj upalnoj bolesti središnjeg živčanog sustava od koje u Hrvatskoj boluje više od sedam tisuća ljudi razgovarala je sa prof.dr.sc. Mariom Habekom, specijalistom neurologom Udruge MS tim Hrvatska.

Nakon dvije godine pandemije COVID-a, stotine ljudi okupile su se na Bundeku na tradicionalnom hodanju za one koji to ne mogu.

Neurolog Habek je pojasnio kako multipla skleroza ima dosta karakteristične simptome: najčešće su to gubitak vida, dupla slika, utrnulost jedne strane lica, utrnulost jedne strane tijela, utrnulost nogu, slabost ruku ili nogu ili smetnje mokrenja.

"Kad se sve to poklopi u jedan karakterističan oblik simptoma koji mi neurolozi znamo prepoznati, onda je vrlo lako prepoznati multiplu sklerozu", pojasnio je.

Uzrok se, kako je Habek naglasio, ne zna točno, no poznato je koji su rizični čimbenici – to su različite infekcije, osobito infekcija Epstein-Barr virusom, odnosno infekt koji se zove mononukleoza, zatim niske razine vitamina D, pušenje i još neki rjeđi rizični čimbenici i vrlo malo genetike.

"Kad se sve to poklopi, osoba ima povećan rizik za razvoj multiple skleroze“, kazao je sugovornik Dnevnika Nove TV. On je naglasio kako je napravljen vrlo veliki iskorak u liječenju te autoimune bolesti.

"Ako na vrijeme dijagnosticiramo, a s tim nemamo problema i na vrijeme započnemo liječenje multiple skleroze, s čim danas isto nemamo problema, onda bi osoba trebala živjeti normalan i uspješan život kao i svaka druga osoba, s napomenom da bi se trebala družiti s nama neurolozima češće nego drugi“, pojasnio je Habek.

Bolest je to koja najčešće zahvaća mlade odrasle osobe između dvadesete i četrdesete godine, može se javiti u bilo kojoj dobi života, a sada sve češće i u pedijatrijskoj dobi pogotovo između 12 i 18 godine. Najčešće obolijevaju mlade žene između dvadesete i četrdesete godine.

Prevencija ne postoji, no postoje neke naznake da bi možda nadoknadom vitamina D od ranog djetinjstva ili promjenom prehrane kod nekoga tko ima povećan rizik bila moguća prevencija, no to je još u fazi istraživanja.

U 18 sati na Bundeku održava se simbolična šetnja pod motom "Svaki korak se broji – hodaj za one koji to ne mogu".



