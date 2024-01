UŽIVO Napao ljude nožem, a onda ih gazio automobilima: Jedna osoba preminula, najmanje 13 hospitalizirano

Napadač u okolici Tel Aviva u Ra’ananu je prvotno nožem napao jednu osobu te je potom počeo bježati. U svojem bijegu promijenio je tri automobila i u naletu na prolaznike ozlijedio najmanje 13 osoba.

Od posljedica napada preminula je 70-godišnja žena, dok su 34-godišnji muškarac i 16-godišnji mladić teško ozlijeđeni.

Prema pisanju Times of Israel brojka ozlijeđenih još je i veća. Oni raspolažu s 17 osoba koji su ozlijeđeni u ovom događaju.

17 people were injured in a terrorist car ramming attack in Ra'anana today.



So far 1 person has died of their injuries.



The terrorist was shot pic.twitter.com/lD1fDHiWox