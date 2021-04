U petak je ispitan u USKOK-u, a dva dana poslije pronađen prostrijeljen u automobilu usred ničega, u lovištu između Knina i Gračaca. Toni Matas bivši je šef zadarskog centra SOA-e. Karamarkov čovjek. Njegovu je sliku držao na svom radnom stolu. Josipa Rimac zvala ga je ''brate''.

Toni Matas bivši je šef zadarskog centra SOA-e, a zbog Josipe Rimac i afere Vjetroelektrane našao se pred istražiteljima. Dovode ga u vezu s pucanjem mjera, da je on taj koji joj je pronašao prislušni uređaj u automobilu. Pronađen je mrtav, a samo 48 sati trebalo je policiji da zaključi slučaj i utvrdi da je riječ o samoubojstvu.

Afera vjetroelektrane milijunska je afera. O pritiscima na zaposlenike Ministarstva tajna je služba, doznajemo, na vrijeme obavijestila državni vrh. Upetljano je jako puno jako velikih igrača i u igri je velik novac. Stoga se opravdano nameće sumnja oko Matasove smrti.

U dvanaest sati Policijska postaja Knin zaprimila je obavijest da se na području Kravlje drage u jednom vozilu nalazi mrtva muška osoba. Ta osoba je Toni Matas, bivši agent SOA-e. Pronađen je s pištoljem i porukom. Nedugo prije smrti bio je na ispitivanju u USKOK-u.

"Je li to bio pritisak istražitelja ili je to bio pritisak druge strane koja je uključena u kriminalne aktivnosti, pa su tu išle prijetnje i on to vjerojatno nije mogao sve izdržati“, ispričao nam je tajno bivši agent SOA-e. Tko je Toni Matas i koji su potencijalni razlozi njegove smrti?

Matas obožavao Karamarka, njega voljela i Rimac

Da bismo to saznali, nalazimo se s bivšim agentima. Jedan pristaje da ga snimimo i skrijemo identitet, a drugi tek da zapišemo informacije. Prvo što nam obojica kažu jest da je on bio čovjek od velikog povjerenja bivšeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka. Čovjek je to koji je rekao da će za Karamarka, čiju je sliku imao na radnom stolu, dati život.

Drugi bivši agent otkriva nam i da je bio vrlo blizak Josipi Rimac, nekadašnjoj gradonačelnici Knina, koja je danas USKOK-ova osumnjičenica u nekoliko predmeta. Jedan od njih je slučaj primanja mita za rješavanje i ubrzavanje dozvola za vjetroelektrane Krš-Pađene.

"Matas je ostao dobro povezan s ljudima u sustavu, tamo su njegovi veliki prijatelji i on je sigurno imao sve informacije, operativne informacije, iako je služba tad bila uključena u akciju vjetroelektrane“, ispričao nam je agent.

Josipa Rimac, doznajemo, nazivajući razne institucije u vezi s papirologijom potrebnom za vjetroelektrane, upala je u mjere prisluškivanja. Nazvala je jednu osobu u Ministarstvu državne imovine. Istražitelje je zaintrigirao taj telefonski poziv, te počinju i nju prisluškivati. Mjesecima je bila pod nadzorom dok mjere nisu probijene.

"Čim se mjere probiju, radi se o zlouporabi sigurnosnog aparata, a iskustvo govori da najčešće dolazi do curenja mjera na višoj razini“, potvrdio je stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila.

Policija šturo i brzo obradila slučaj

Ona je tvrdila USKOK-u da je sama otkrila prislušni uređaj u svojem automobilu i angažirala privatnu tvrtku da ga ukloni. U uklanjanju uređaja pomagao joj je i Matas. Kakva je točno bila njegova uloga u tom i drugim slučajevima koji se vežu uz Rimac, zanimalo je istražitelje. Što im je kazao? Je li nekoga prokazao?

On nam sam to više neće moći reći jer ga više nema. Pronađen je mrtav, prostrijeljene glave u automobilu na području Kravlje drage, između Knina i Gračaca. Policijski službenici obavili su očevid u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom u Šibeniku, a obdukcija je izvršena u Općoj i Veterinarskoj bolnici u Kninu. I u roku od 48 sati zaključeno je da se radi o samoubojstvu.

Cvrtila tvrdi da je to prebrz zaključak jer je prvo trebalo provesti nekoliko vještačenja. Trebalo je, kaže, vještačiti oružje i poruku koja je pronađena. I ne samo to...

"Ako osoba nije po profilu sprema dignuti ruku na sebe, to govori i u prilog da ona to nije napravila. No onda treba kriminalističkim istraživanjem ući u sve to, je li imao prijetnji, ono što se spominje da je bio na USKOK-u, je li tamo rekao nešto što nije smio reći, pa je to negdje procurilo. Onda to ide u drugom kontekstu, ne u smjeru samoubojstva, nego mogućeg ubojstva. Da biste sve to zaokružili, istražili, sigurno vam dva dana nije dosta", objašnjava.

Željeli provesti plan pod svaku cijenu

Iako se zbog činjenice da je Matas kao bivši agent imao ulogu u probijanju mjera, odnosno micanju bubice iz automobila Josipe Rimac može baciti ljaga na hrvatsku agenciju, informacije kojima mi raspolažemo daju i jednu drugu sliku. Izvor nam otkriva da je SOA upozoravala na vrijeme da se na zaposlenike ministarstva vrše pritisci vezano za vjetroelektrane. I to za vrijeme više vlada.

"Tadašnji je vrh sigurno znao za pritiske za taj projekt vjetroparka Krš-Pađene. Imam saznanja da su i predsjednica i najviši državni vrh i ministri bili upoznati s pritiscima da se tom projektu pogoduje", rekao nam je izvor iz ministarstva.

I ranije smo izvještavali o tome kako su izgledali sastanci u ministarstvu i što se ondje govorilo. Više puta se investitor sastao s bivšim ministrom Dobrovićem, i to nakon što je Služba za zaštitu prirode kazala da je zbog projekta ugroženo nekoliko staništa ptica i vukova. Bašić je za to imao šokantno rješenje, kazao nam je Dobrović. Da se to može riješiti i puškom ako treba, nastavio je te kazao kako su to ljudi koji imaju smisla za biznis i vole rješavati prepreke kako god mogu i misle.

Izvor nekada visokopozicioniran u ministarstvu otkriva nam i da se zaposlenicima indirektno nudilo mito kako bi odradili što je potrebno. Josipa Rimac ga je, sumnja se, prihvatila. Tražili smo od nje izjavu, ali je nismo uspjeli dobiti.

Investitor u projekt vjetroelektrane Milenko Bašić u medijima je ranije govorio da se njega za taj projekt godinama blokiralo i reketarilo. Optuživao je Most da mu je radio probleme jer je odbio ulaganje u Etičnu banku s kojom su oni bili povezani. No iz Mosta odbacuju te tvrdnje. Bašić nam je još rekao da je jedan jaki igrač u biznisu s vjetrom na njega vršio pritisak da mu preda Krš-Pađene.

''Tražili su da prepustim vjetropark kada je počela gradnja i to je bilo prijeteće - ako to ne napravim, da ću se o jadu zabaviti i nikada završiti'', tvrdi. Ali završio je.

Imali su dozvolu, željeli su više novca

Prostor je to na kojemu ima puno vjetra. Što više puše i elektrane se jače vrte, više se vrte i novčanice. Ali nije samo kvaka u tome već i u snazi postavljenih vjetroturbina. Naši izvori iz ministarstva objašnjavaju nam zašto su se uopće vršili pritisci i nudilo mito.

"On je taj projekt mogao izgraditi s postojećim građevinskim dozvolama, ali problem je bila pohlepa, jer kako je Hrvatska ušla u Europsku uniju, mi smo primijenili direktive Europske unije o zaštiti okoliša i prirode i ako želiš mijenjati projekt, moraš ići ponovno u proceduru", kazao nam je izvor iz ministarstva.

Po postojećim zakonima, kažu, on je na stupu imao jednu snagu i za to dozvole. Mogao je krenuti s tim, ali je on htio jaču snagu i zbog poticaja koji plaćaju hrvatski građani.

Milenko Bašić nama pak govori da je samo htio implementirati novu tehnologiju. On je sada uhićen s poslovnim partnerom Draganom Stipićem. Za izlazak na slobodu trebali bi jamčiti nekretninama u vrijednosti od oko dvadeset milijuna kuna. Josipa Rimac je na slobodi. Nad oboma se provodi istraga. Koliko će trajati, ne zna se, ali jasno je da bi se dugo moglo raspetljavati tko je sve bio uključen u aktivnosti oko ovoga projekta.

Raspetljavat će se još tko je sve za milijunski projekt vjetroelektrana Krš-Pađene gurao ili stopirao i zašto, tko je sve tražio, nudio ili uzeo mito. Toni Matas nam nažalost više ništa o tome neće moći kazati. Poruka nije samo napisana, već je njegovom smrću - i poslana.

