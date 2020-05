Nakon što je otkriveno da je Josipa Rimac, državna tajnica u Ministarstvu uprave i bivša gradonačelnica Knina, netom prije uhićenja u svom automobila pronašla uređaj za prisluškivanje, sada se doznalo i što su istražitelji čuli slušajući Rimac preko ''bubice''.

Josipa Rimac, donedavna državna tajnica u Ministarstvu uprave i bivša kninska gradonačelnica, uhićena je u velikoj akciji PNUSKOK-a u petak. Ubrzo se otkrilo da je istraga narušena jer je Rimac u svom automobilu pronašla – uređaj za prisluškivanje. Istražitelji su Rimac, osim u automobilu, slušali i u stanu u Zagrebu te njezinoj kući u Kninu, neslužbeno doznaje Telegram.

USKOK Rimac sumnjiči za trgovanja utjecajem, zloporabe položaja i ovlasti, davanje mita i davanje mita za trgovanje utjecajem te primanje mita. Najviše dokaznog materijala protiv državne tajnice prikupljeno je upravo slušanjem njezinih razgovora.

Pritisak na Ministarstvo

Dio snimki koje su nastale prisluškivanjem odnosi se na tvrtku CEMP koja je imala poteškoća s uporabnim dozvolama za dijelove vjetroelektrane Krš-Pađene. USKOK sumnjiči čelnike CEMP-a Milenka Bašića i Dragana Stipića da su Rimac ponudili mito kako bi im pomogla oko ishođenja dozvola. Ona je stvarala pritisak na Ministarstvo uprave i, piše Telegram, kontaktirala ministra Marija Banožića i njegove prve suradnice.

Ti su pozivi snimljeni su krajem 2019. godine. U Ministarstvu uprave su ju odbili, pa se okrenula Hrvatskim šumama. Iz tajno snimljenih kontakata doznaje se da je šefu splitske podružnice Hrvatskih šuma poručila da ne rade ''probleme CEMP-u oko izdavanja uporabnih dozvola”.

''Kad bude duvalo, ti puniš džepove''

Istražitelji su Josipu Rimac prije tri mjeseca snimili kako se prijatelju hvali o svojim utjecajima oko projekta vjetroelektrana koji ju je posjetio u Vodicama. “Treba zaraditi i sve isfinancirati”, rekla mu je i dodala da je ''na poslu dobro”, ali da se “stigne i dodatno raditi i zaraditi”. Prijatelju je pokazala projekt vjetroparka i rekla da je investitor u taj projekt Bašićeva firma Lager, piše Telegram.

“Znači to su ti tvoji kanali i sad kad bude duvalo, ti puniš džepove”, odgovorio joj je prijatelj. “Treba raditi. Netko kaže ne može se… može se”, kaže na to Rimac, na što muškarac sa snimke zaključuje “a kome će pogodovati nego investitoru”, objavio je Telegram.

Mito za Ružicu Njavro

Najviše snimljenih razgovora odnosi se na pokušaj mijenjanja uredbe o krškim pašnjacima. USKOK sumnja da je izmjenom uredbe Rimac htjela pogodovati dvojici privatnih poduzetnika Anti Sladiću i Josipu Ravliću, koji su također pod istragom. Sladić joj je navodno obećao vrijedno zemljište nedaleko od Rogoznice, doznaje Telegram.

Zbog toga je, sumnja se, Rimac kontaktirala Ružicu Njavro kojoj Sladić, kako proizlazi iz tajno snimljenih razgovora, nudi između 10 i 15.000 eura. Kako sumnjaju istražitelji na temelju snimke iz njezina automobila, Josipa Rimac je početkom travnja ove godine Njavro predala novac koji joj je navodno poslao Sladić.

“Ante ti je rekao da, ako mi to poguramo, on stoji iza onoga što je zadnji put rekao i da sigurno računaš na svojih 500.000 kuna kad to prođe. Sada ti je poslao da imaš za Uskrs”, rekla je Rimac Njavro.

''On radi najveći problem''

Kako piše Telegram, Njavro je bila skeptična, no Rimac je nastavila inzistirati: ''Ne'š me zaje***at. Ja sam ti to donijela. Drži to''. U nastavku tog razgovora spominje se da bi s tekstom uredbe trebao pomoći dekan Agronomskog fakulteta Zoran Grgić, a Nataša Turbić, načelnica Gračaca, trebala je za Sladića i Ravlića namjestiti natječaj za pašnjake.

''Al' nek' ne stavlja Čubelića u Povjerenstvo jer on radi najveći problem i radi joj iza leđa”, rekla je Josipa Rimac kninskom gradskom vijećniku Milenku Tokmakčiji preko kojeg je slala poruke Nataši Turbić, piše Telegram. Među osumnjičenima u aferi su i Milenko Tokmakčija i Nataša Turbić.