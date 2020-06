Odvjetnički tim Josipe Rimac još nije podnio žalbu na određivanje istražnog zatvora, jer im Županijski sud nije dostavio potrebna rješenja. A afera vjetroelektrana razvila je novu polemiku između Banskih dvora i Pantovčaka. Međusobno pljušte prozivke - tko je odgovoran za ugovore o otkupu električne energije - po većoj cijeni.

Josipa Rimac u Remetincu iščekuje pravne korake svojih odvjetnika. O njezinoj ulozi i cijelom slučaju prvi se put oglasio i predsjednik Republike. Podsjetio je da je Rimac za njega govorila kako nije Hrvat, da je najgori premijer, ali i da je Vlada spomenik u Kninu platila nekoliko milijuna kuna.

"Onda je dovela bukače u Knin i sada je u zatvoru. Meni je nevjerojatno da netko tko je državni tajnik u Ministarstvu uprave ima takav freelancerski, slobodnjački nerv i da se ponaša kao da je agent neke američke investicijske kuće. Ne znam gdje je kraj tome", komentirao je Zoran Milanović.

Tko je i kada uopće, omogućio veću cijenu otkupa električne energije? Ministar okoliša proziva Vladu Zorana Milanovića.

"Ti ugovori su sklapani prije 6, 7, 8 godina kako koji. Odluke sve po kojima se uvjetuje cijena po kojima se električna energija kupuje sad, donesene su u vladi Zorana Milanovića. Na neke od odluka utjecao je ministar Čačić, na neke ministar Vrdoljak", rekao je ministar Ćorić.

Milanović mu je odgovorio: "Čuo sam tu laž, ne kažem da on laže, možda mu je netko podvalio. To nije istina. Nije rekao da je ministar Dobrović iz Mosta zaustavio taj postupak, da je tražio dodatna mišljenja i da je došao aktualni ministar koji je Dobrovićevo rješenje poništio, je li to rekao?"

I bivši ministar Dobrović priznaje da je bilo pritisaka.

"Pritisaka je bilo, ali ja sam držao stav struke i takvo smo rješenje izdali. Država koja koristi poticanje kao alat za nešto, a to je dizanje obnovljivih izvora energije ne smije to činiti na način da se nekome osigurava ekstremno velika zarada, a to je u ovom slučaju bilo upravo tako", objasnio je Slaven Dobrović.

Premijer Plenković, zasad ima puno povjerenje u svog ministra.

"Provjerit će se, ne vidim ništa sporno u odluci ministra Čorića koji je pristao na odluku iz 2017. to je bilo po modelu kao i za vjetroelektrane. Ne mislim da bi on potpisao bilo što da prethodno ne bi sa strukom provjerio", brani ga Plenković.

Ministar Čorić pojasnio je i svoju odluku. Rekao je da bi zbog odluke Slavena Dobrovića, koji je zatražio izradu utjecaja na ekološku mrežu, projekt imao gubitke koje bi morala platiti država.

"Nakon konzultacija s DORH-smo ići na poništenje odluke iz 2017. kako bi zaštitili interes Republike Hrvatske i obranili se od potencijalne tužbe", rekao je Ćorić.

Šef oporbe ne misli da se radilo u državnom interesu.

"Indikativno je da se ministar Čorić, koji je autor HDZ-ovog programa, našao u ovoj aferi, to samo pokazuje da je HDZ-ov program korupcija", komentirao je Bernardić.

Ministar uprave za Josipu Rimac kaže da je korektno radila posao, a što je bilo izvan ne zna. Kao ni ministar gospodarstva, čija je pomoćnica jedna od osumnjičenih. Rekao je da nije znao da je Rimac kontaktirala Anu Mandac.

Tko je koga nagovarao, pritiskao, tražio usluge, uzimao mito, pred istražiteljima su pune ruke posla.

