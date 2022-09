Bivši petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović potvrdio je na društvenim mrežama da je pušten iz pritvora u kojem se nalazio od 14. lipnja ove godine u sklopu istrage u kojoj je osumjičen da je u dogovoru sa sinom Darkom namještao unosne poslove od Grada Petrinje.

Darinko Dumbović je pušten iz istražnog zatvora krajem kolovoza nakon što su ispitana 22 svjedoka, doznaje Hina na sudu.

''Nije me ubilo, ali me ojačalo! Ponovo u svom domu i gradu. Hvala svim pravim i istinskim prijateljima koji su pitali za mene i pozdravljali me. Lijep je osjećaj znati da još ima i takvih. A istina uvijek nađe svoj put, u to sam duboko uvjeren!'', napisao je Dumbović na Facebooku, a prenose mediji.

Uskok i policija ranije su, ne otkrivajući identitet, izvijestili da bivšeg petrinjskog gradonačelnika sumnjiče da je u dogovoru sa sinom namještao unosne poslove od Grada Petrinje, dok su otac i sin dogovorili s trojicom poduzetnika kako će njihove tvrtke podnositi ponude i potom prepuštati izvođenje radova tvrtki Darka Dumbovića.

Riječ je o petrinjskim poduzetnicima Dejanu Dobrečeviću, Zlatku Zagorcu i Goranu Norkoviću.

Stigla odluka suda! Dumboviću i četvorici uhićenih određen istražni zatvor, ostaju mjesec dana iza rešetaka

Dumbović i sin su pritom, ističe tužiteljstvo, dogovorili s trojicom poduzetnika da će u građevinskoj dokumentaciji prikrivati da je tvrtka Darka Dumbovića stvarni izvođač radova.

Uskok je precizirao da Dumboviće sumnjiče za četiri namještanja poslova, uključujući građenje platoa radi postavljanja privremenih montažnih objekata za stambeno zbrinjavanje stradalih u potresu.

Pritom su, ističe tužiteljstvo, najprije odabirane ponude trojice poduzetnika koji su potom, sukladno prethodnom dogovoru s Dumbovićima, prepuštali izvođenje radova tvrtki gradonačelnikovog sina.

Provjereno prvo otkrilo sumnjive poslove Dumbovića: "Svjedoci su nam detaljno opisivali kako su se namještali poslovi"

Tužiteljstvo dodaje da je Darinko Dumbović u dva postupka nabave donosio odluke kojima je odabirao navedene ponuđače, dok je u dva navrata određivao da se inicijalna ponuda uputi točno određenoj tvrtki. Pritom je u jednom navratu davao naloge Zagorcu da prepusti izvođenje radova Dobrečevićevoj tvrtki, a koji je te radove dodijelio tvrtki Darka Dumbovića.

Tvrtka Darka Dumbovića je, nadodaje Uskok, izvelo i naplatilo prepuštene radove, pri čemu su Dobrečević i Zagorac, sukladno dogovoru, sačinili dokumentaciju kojom su prikrili sudjelovanje tvrtke gradonačelnikova sina, a na taj su način osigurali tvrtki Darka Dumbovića poslove u vrijednosti od najmanje 9,1 milijun kuna.