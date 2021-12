Zbog sigurnosnih razloga Milanović je otkazao posjet središnjoj Bosni. Nekadašnji obavještajac Sigurnosno obavještajne agencije objasnio je Mariji Miholjek i Saši Kopljaru koliko je teško osiguravati ovakve rizične posjete i kako se donose odluke o ugrozama.

Predsjednik Zoran Milanović otkazao je posjet BiH. O načinu donošenja procjena o potencijalnim ugrozama, koji su mogući razlog predsjednikova nedolaska i koliko je uopće teško osiguravati ovakav rizičan posjet otkrio je bivši obavještajac SOA-e Ante Letica.

"Po Zakonu i svim propisima koji reguliraju rad SOA-e, SOA je dužna napraviti sigurnosnu procjenu ili prosudbu kada najviši predstavnici državnih tijela idu u inozemstvo. Svojim operativnim i analitičkim radom u suradnji sa stranim službama taksativno nabraja koje su moguće ugroze boravka predsjednika države i naše delegacije na području BiH i na kraju daje zaključak - ocjenjuje da je taj posjet visokog, niskog rizika, ili da se mogu očekivati određene aktivnosti prema predsjedniku ili delegaciji."

Na predsjedniku je odluka, kaže. "On ima na to pravo. Donio je odluku na temelju onoga što je njemu SOA predstavila kao materijal", dodao je.

I hrvatska i BiH strana govore da nije bilo sigurnosnih prijetnji na način da bi bio ugrožen Milanovićev život.

No, svaki ovakav posjet je vrlo rizičan, rekao je Letica. "Traži se dosta rada i odgovornosti. S obzirom na huškačku politiku koja se ovih dana vodi u BiH, nije bilo nemoguće da je bilo i takvih namjera. To što je SOA napravila, vjerujem da je napravila dobro. A to što bosanska strana pokušava okrenuti i napraviti neki spin, to je sad njihova stvar", zaključio je.

