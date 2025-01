Bivši načelnik kriminalističke policije o Dabrinoj snimci: "Prekršajna odgovornost svakako postoji, možda čak i kaznena"

Skandaloznu snimku potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Josipa Dabre analizira bivši načelnik kriminalističke policije Željko Cvrtila.

"Da bi bilo elemenata kaznene odgovornosti članka 215, dakle dovođenje u opasnost života i imovine, trebalo bi doći do propucavanja nekog objekta kojem se bi se, u tom momentu, nalazile neke osobe. Tada bismo imali elemente tog kaznenog djela", započeo je Cvrtila i dodao.

"Prekršajna odgovornost svakako postoji, po meni po dva zakona. Znači zakon o prekršaju protiv javnog reda i mira. To je članak 16, zbog drskog ponašanja, ugrožavanja javnog reda i mira. Isto tako i zakon o posjedovanju oružja od strane građana. To su vrlo ozbiljni prekršaji, tu su kazne vrlo visoke. Dakle, četiri ili pet tisuća eura kao i kazna zatvora od 30 odnosno 60 dana", rekao je stručnjak.

Objasnio je i kako ministar sada može očekivati da ga pozovu na obavijesni razgovor u policiji.

"Nadležna policija bi trebala utvrditi kad je to bilo, je li taj prekršaj eventualno u zastari kao i u kojim okolnostima se to dogodilo. Trebaju provjeriti je li došlo do propucavanja odnosno ima li elemenata kaznenog djela. Nakon toga se podnosi prekršajna prijava", rekao je Cvrtila.

Nadalje je komentirao može li se putem snimke zaključiti o kakvim je mecima riječ.

"Teško je to ovako procijeniti. Vatra se baca i u jednom i drugom slučaju, samo kod jednog ide i zrno. To ne bih nagađao, međutim pucanje vatrenim oružjem je zabranjeno. U zakonu ne stoji da radi razliku je li riječ o manevarskom ili bojnom metku. Po meni su ispunjeni prekršaji i jedno i drugog zakona", rekao je i dodao mijenja li što činjenica da ministar Dabro ima dozvolu za posjedovanje oružja.

"To ne mijenja ništa. S tim više ako ima samo dozvolu za držanje. Tada oružje nije smio imati sa sobom. A u slučaju da ima dozvolu za držanje i nošenje, unatoč tome, on ne može pucati na javnom mjestu i na ovakav način narušavati mir i uznemiravati građane", objasnio je Cvtila.

"U ovom slučaju, kada je on nije pucao u zrak već u tlo, veća je mogućnost da budu ispunjeni elementi kaznenog djela i da dođe do propucavanja nekog objekta. Čini mi se čak da se nalazi u naseljenom mjestu. Postoji mogućnost da je došlo do propucavanja neke kuće, stane ili nečeg drugog gdje su bili ljudi", rekao je Cvrtila.

"Policija će sve provjeriti u svojim evidencijama i ukoliko imaju takav slučaj, povezat će s takvim događajem. Onda će vidjeti jesu li ispunjeni elementi kaznenog djela zajedno s DORH-om. Elemenata vrlo ozbiljnih prekršaja definitivno ima", zaključio je kriminalist.

