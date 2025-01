Dabrinu snimku komentirao i njegov stranački kolega: "Ovo nije slučajno, znamo i od kuda dolazi..."

Iz HDZ-a se još uvijek nisu oglasili o snimci na kojoj potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Josip Dabro pucao iz pištolja kroz otvoreni prozor automobila. Za Dnevnik Nove TV snimku je prokomentirao Dabrin stranački kolega i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.

"Snimka je nastala prije tri godine, ali puca s pištoljem za koji ima dozvolu za nošenje. Ima i dozvolu za posjedovanje oružja i puca s manevarskom municijom. Vrlo dobro znam kako je kad se puca s pravim mecima, to je manevarska municija. Vidio sam snimku", rekao je Mlinarić.

"Čuo sam se s njim, sve ovo što sam rekao sam znao i prije. Poanta je da je ta snimka, koja je stara, sada izlazi. Kad je pucao, nije bio ministar. Izuzetno mu je sada žao, pogotovo da se zasjeni sve što radi u resoru. Ovo nije slučajno, ovo je namjerno. Znamo i s koje je strane pušteno", dodao je Mlinarić.

"Nema govora za ostavku, on to nije napravio kad je bio ministar, to je bilo prije tri, četiri godine i nikakva ostavka ne dolazi u obzir. Ovo je banalna stvar gdje čovjek u veselju, mislim da mu je brat dobio dijete pa puca s manevarskom municijom. Pucao je van naseljenog mjesta, nikoga nije ugrozio, nikakva tu odgovornost ne postoji niti kaznena niti bilo koja a ponajmanje, da ostavku da", rekao je saborski zastupnik.

Pročitajte i ovo "Autentična je" Dabro nakon snimke pucnjave iz automobila otkrio: "Snimku sam poslao isključivo..."

Pročitajte i ovo Nevjerojatno VIDEO Procurila skandalozna snimka: Potpredsjednik Vlade Josip Dabro puca iz pištolja kroz prozor automobila