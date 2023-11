Banožića policija još nije ispitala o nesreći: Evo što su odgovorili u državnom odvjetništvu

Policijski istražitelji ni danas nisu pokucali na vrata Marija Banožića, koji je prije tri dana pušten iz bolnice na kućno liječenje. Bivšeg ministra treba ispitati zbog prometne nesreće s poginulom osobom, koja se dogodila prije 16 dana.

Na upit Dnevnika Nove TV kada će biti ispitan, policija je odgovorila da to treba upitati državno odvjetništvo. Oni se pak pozivaju na tajnost postupka.

"Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru ne može odgovoriti na Vaše upite zbog zakonske odredbe o tajnosti izvida.

Naime, Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru poduzima izvide, a nadležna policijska uprava provodi kriminalističko istraživanje.

O daljnjem tijeku postupka javnost će biti pravovremeno obaviještena putem priopćenja na mrežnim stranicama Državnog odvjetništva Republike Hrvatske", stoji u odgovoru Županijskog suda u Vukovaru.

Iz DORH-a pak javljaju: „U pogledu Vašeg upita obavještavamo da se daljnje postupanje poduzima u koordinaciji s nadležnim državnim odvjetništvom.“

Ipak, Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje da je županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru još u petak od policije zatražilo da bivšeg ministra Banožića žurno ispita, no do danas to se nije dogodilo.

U Privlaci, mjestu iz kojega je preminuli Goran Šarić, pitaju se gdje je stalo s istragom.

"Ogorčeni smo zbog situacije, zbog takvih stvari jer se to sve nešto produljuje, to se sve nešto odugovlači previše i jer se neke stvari zataškavaju", rekao je Privlačanin Ivica.

Bivši ministar iz bolnice je rješavao svoj financijski status, a u posjete je primio i svog stranačkog šefa. Branko Bačić, potpredsjednik HDZ-a izjavio je kako je uvjeren "da će i policija i DORH i u ovom slučaju postupiti na način kako bi postupali prema svakom građaninu. Činjenica da je u prometnoj nesreći sudjelovao ministar neće ni na koji način utjecati na postupanje tijela istrage."

No, ni 16 dana nakon nesreće još nema kaznene prijave, kao ni odgovora na pitanja je li prvi uzorak krvi sadržavao alkohol, kojom je brzinom vozio, te je li na cesti bio s tehnički ispravnim vozilom.