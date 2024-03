Mjesta Zadarske županije napokon ušla u 21. stoljeće: Stigla je voda, no i dalje se čekaju priključci

Iz hidranta u Islamu Grčkom prije nekoliko dana potekla je pitka voda.

"Plenković je bio, pustio vodu i otišao. Čekamo je u kućama, kad će, što prije, to bolje", rekao je Dane Brlić iz Islama Grčkog.

Taj dio Ravnih Kotara žedan je već desetljećima.

"Voda je isto kao struja, bez struje danas nema života, tako i bez vode", smatra seljanin Sreten Dragičević.

Vodovodna mreža počela se graditi 2021. A dolazak vode zapeo je na sekundarnoj mreži i povećanom interesu za priključcima.

"Oni su rekli da će do sezone biti priključeno sve, do prvi šestog, tu negdje, do sezone navodno", rekao je Dane.

Iz benkovačkog Vodovoda poručili su da će i biti. Ovih dana, dodaju, na adrese tristotinjak mještana trebale bi stići obavijesti o priključcima i njihovoj cijeni. Pa tko može i želi, imat će pitku vodu i u kući.

Vijesti iz Islama Grčkog, odjeknule su i u susjednim selima.

"Ja se uzdam i obradovala sam se, veselila sam se i jedva čekam da što prije dođe, da mogu bar u 21. stoljeću komotno živjeti, oprati se i kuvat i piti", kaže Anka Škorić iz Biljana Donjih.

No, Biljane Donje dio su neke sljedeće priče, poručuju iz benkovačkog Vodovoda jer se još radi na projektnoj dokumentaciji.

Pitku vodu čeka oko 6500 kućanstava podvelebtiskog područja, ali i na zadarskim otocima.

Prema trenutačnoj fazi za oko pet milijuna eura u sljedeće tri godine radit će se projektna dokumentacija, rješavat će se imovinsko-pravni odnosi, pisati EU projekti. Na području zadarske županije gradit će se više od 500 kilometara novih vodovodnih cijevi.

"Slobodno mogu reći da je to najveći projekt u povijesti naše firme", rekao je Tomislav Matek, direktor Vodovoda Zadar.

Slike vodonosaca na zadarskim otocima, tvrdi, otići će u povijest.

"S tim projektom je zamišljeno da naši otoci dobiju vodu, s tim da bi otoci Premuda, Silba, Olib, imali svoje desalinizatore", objasnio je Matek.

Oživljavanje otoka i zaleđa priča je koju slušamo godinama dok iz Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova poručuju kako se na tome radi. Na otoke Zadarske županije stiže oko 25, a u Ravne Kotare, Bukovicu i Neretvansku dolinu 5 i pol milijuna eura za gospodarsku i društvenu revitalizaciju.

