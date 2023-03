Katoličku crkvu u Hrvatskoj potresa pedofilski skandal, koji su razotkrili mediji. ''Neprihvatljivo je. Osuđujem svako nasilje i tu Crkva, za razliku od drugih institucija, puno radi'', poručio je sisački biskup Vlado Košić, ali i kritizirao medije.

U Hrvatskoj je ovih dana pedofilija u redovima Katoličke crkve opet aktualna tema s obzirom na slučaj Sotin gdje se postavilo i pitanje odgovornosti đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića kao onog koji je navodno štiti svećenika pedofila.

Slučaj su otvorile Novosti, a Provjereno je objavilo razgovor s 31-godišnjakinjom koja je bila žrtva dugogodišnjih zlostavljanja svećenika pedofila.

Kazala je da ju je svećenik počeo dodirivati kad je imala osam ili devet godina što se intenziviralo kad je ušla u pubertet te da je pokušala reći članovima obitelji što se događa, ali joj nisu povjerovali. U strahu se povukla u sebe, a s vremenom je oboljela od teške anoreksije i depresije. Preuzela je krivnju na sebe i pokušala suicid.



Hranić je javno odbacio optužbe i kazao da je prijavio župnika policiji, a nije ga maknuo iz Sotina jer je čekao optužnicu državnih tijela. Također, kazao je da Vatikan u svojoj istrazi o njegovim postupcima nije našao nikakve propuste.

Aktualne probleme u redovima Katoličke crkve komentirao je i sisački biskup Vlado Košić.

''Apsolutno je neprihvatljivo. Osuđujem svako nasilje, pogotovo nad maloljetnim osobama i tu Crkva, za razliku od drugih institucija, puno radi, puno više, već imamo godinama Povjerenstvo na razini Hrvatske biskupske konferencije (HBK)'', kazao je Košić i dodao da ''papa Franjo vrlo rigorozno želi iskorijeniti to zlo koje se pojavljuje nažalost u svim zajednicama, pa i u Crkvi''.

Što se tiče Hranićeva istupa, rekao je: ''Ne mogu komentirati, nisam pratio. Sve me to jako iznenadilo. On je poduzimao dosta toga, što su u medijima nekako preskočili, barem oni koji su to prikazivali.''

Moralni teolog o Hraniću: "Ako pastir nije postupao kako to Crkva propisuje, Sveta stolica ga može opozvati"

''Ništa se tu nije niti tajilo i nije se nikoga štitilo, kongregacija iz Rima je to potvrdila'', istaknuo je Košić.

''Ne možete vi novinari biti toliko protiv tog zla kao što smo mi, ljudi Crkve. Ja sam mač, nemilosrdno ću progoniti takve zločince jer smatram da je to nedopustivo'', poručio je biskup.

''Mediji koji propagiraju pornografiju i ne znam kakve sve erotske filmove i što sve ne, sad su oni ispit društva i savjesti, a mi u Crkvi kao neki pedofili, skrivači zlostavljača, potpuno je izokrenuta percepcija koja se nameće, a potpuno je netočna'', poručio je Košić.