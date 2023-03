Crkva treba biti primjer koji će pomoći iznijeti na vidjelo zlostavljanje u društvu, poručio je predstojnik katedre za moralnu teologiju Katoličko-bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Tonči Matulić.

Gotovo da nema dana da se negdje u svijetu ne otkriju slučajevi zlostavljanja u Katoličkoj crkvi, a posebno je teško kada je riječ o seksualnom zlostavljanju djece.

I u Hrvatskoj je ovih dana pedofilija u redovima Katoličke crkve opet aktualna tema s obzirom na slučaj Sotin gdje se postavilo i pitanje odgovornosti đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića kao onog koji je navodno štiti svećenika pedofila.



Slučaj su otvorile Novosti, a Provjereno je objavilo razgovor s 31-godišnjakinjom koja je bila žrtva dugogodišnjih zlostavljanja svećenika pedofila.

Kazala je da ju je svećenik počeo dodirivati kad je imala osam ili devet godina, što se intenziviralo kad je ušla u pubertet, te da je pokušala reći članovima obitelji što se događa, ali joj nisu povjerovali. U strahu se povukla u sebe, a s vremenom je oboljela od teške anoreksije i depresije. Preuzela je krivnju na sebe i pokušala suicid.

Hranić je javno odbacio optužbe i kazao da je prijavio župnika policiji, a nije ga maknuo iz Sotina jer je čekao optužnicu državnih tijela. Također, kazao je da Vatikan u svojoj istrazi o njegovim postupcima nije našao nikakve propuste.

Mediji su prijavili ovaj slučaj papinskom nunciju i nije nemoguće da se ovaj slučaj razvije možda u nekom drugom smjeru.



''Mislim da je papa Franjo u jednom pismu imena ''Kao majka koja ljubi'' jasno naznačio da ako pastir Crkve u ovim stvarima nije postupao onako kako to Crkva propisuje, da se može raditi i o određenim kaznenim mjerama. To može biti da ga Sveta stolica opozove ili da sam podnese ostavku'', kazao je predstojnik katedre za moralnu teologiju Katoličko-bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Tonči Matulić gostujući na N1 u Točki na tjedan (TNT).

Istaknuo je da je Crkva razradila sve proceduralne mehanizme: ''Sad je najvažnije mijenjati paradigmu Crkve da znamo prepoznati da oni koji brane Crkvu zapravo rade veću štetu nego korist. Priznati da je počinjen zločin pedofilije i staviti u središte žrtvu i ispričati se za to, ponuditi resurse da im se pomogne, to je snaga Crkve i to su vrijednosti zbog kojih Crkva i postoji.''

"Kad smo suočeni sa zlostavljanjem, osobito onim koji su počinili članovi Crkve, nije dovoljno tražiti oproštenje. Tražiti oproštenje je dobra stvar prema žrtvama, ali one su te koje trebaju biti u središtvu svega. Njihova bol i psihička oštećenja mogu početi zacijeljivati kad pronađu odgovore i konkretna djelovanja na užase koje su proživjeli i sprječavanja da se ponove. Crkva ne može tražiti prikrivanje zlostavljanja bilo kakve vrste, u obitelji, u klubovima i ustanovama. Crkva treba biti primjer koji će pomoći iznijeti na vidjelo zlostavljanje u društvu'', poručio je moralni teolog, kazavšo da ostaje pitanje je li Crkveni sud zakazao.

Objasnio je i koje promjene su po pitanju pedofilije unesene u kanonsko pravo: ''Papa Franjo je obnovio gotovo cijelo kazneno kanonsko zakonodavstvo i digao je zločin pedofilije na razinu zločina protiv života i protiv dostojanstva i prava osoba. Ti si prekršio nečija ljudska prava i za to trebaš odgovarati.''