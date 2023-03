Trajalo je godinama. Dodirivanje, posve neprimjereni komentari, seksualne aluzije i sulude situacije. S jedne strane djevojčica od 9 godina. S druge - lokalni svećenik. Godinama je o tome šutjela. A danas, 31-godišnja Ana otvoreno govori - zlostavljao me župnik iz Sotina Zlatko Rajčevac.

Danas pokojni, nije dočekao suđenje premda je bila potvrđena optužnica s imenima čak petero djece. Sve je još 2016. prijavljeno samom đakovačko-osječkom nadbiskupu Đuri Hraniću.

14 mjeseci nije slučaj prijavio policiji. A župnika je za oltarom ostavio još tri i pol godine. Na konferenciji za novinare izjavio je kako ne misli da je pogriješio.

"Ti zatomiš strah u takvim situacijama, u situacijama kada bi svećenik eskalirao s dodirivanjem, ja bih imala ogroman strah, to je strah i užas što sam ja osjećala i koji bih ja duboko potisnula nakon te situacije", kazala je Ana Grgić u prilogu reporterke Provjerenog Danke Derifaj.

Anu je svećenik Zlatko Rajčevac iz župe u Sotinu, u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, tvrdi, seksualno zlostavljao gotovo deset godina. Između 2000. i 2010. godine.

"To je krenulo već negdje s 8, 9, s tim da ja, kad sam bila 12 ili 13, kad sam ušla u pubertet i kako sam tjelesno sazrijevala - to je dodirivanje postalo puno intenzivnije", opisala je Ana.

Već s 12 godina pokušala je reći svojima što se događa.

"Jer je on mene znao maziti po bedru pred njima, oni to uopće nisu registrirali. Ja sam se jako uplašila. Nakon toga su moji roditelji došli doma i kad je on otišao, onda sam ja rekla majci, ja sam imala 12 godina", dodaje.

Nisu imali snage povjerovati

Tada roditelji nisu imali snage povjerovati u Aninu priču. Nisu je shvatili ozbiljno.

Konačno je progovorila na uskršnjem ručku 2016. godine na kojem je u gostima bio obiteljski prijatelj Marin Sovar. I sam je imao iskustvo seksualnog napastovanja i to ju je ohrabrilo.

"Sjećam se da je mama bila užasnuta. I jako je dramatično reagirala. Kao da nije znala. Što je meni izazvalo šok, jer sam ja nekako mislila da oni podsvjesno svi to znaju. Ali da se ignorira", kazala je.

Stravični detalji svećenikova odnosa prema njoj

Anina majka nije imala snage razgovarati s ekipom Provjerenog, krivi sebe što je to toliko trajalo. Ana danas priča stravične detalje svećenikova odnosa prema njoj.

"Pokazao mi je pištolj i rekao da on mora imati samoobranu jer ga ljudi negativno doživljavaju. Ja se sjećam kad mi je pokazao da sam se pitala - zašto on meni pokazuje pištolj, ali da, to je bila situacija svojevrsnog zastrašivanja", prisjeća se Ana.

U strahu se povukla u sebe, s godinama je oboljela od teške anoreksije i depresije. Svećenik je bio moralna vertikala za mještane. I Marin Sovar ga je poznavao jer je i sam odrastao u Sotinu.

"Zlatko Rajčevac je meni dao preporuku kad sam se htio zarediti. I onda se dogodi tako nešto mladoj osobi, koja je cijeli život u crkvi, koja uistinu vjeruje toj instituciji", rekao je Sovar.

Zlostavljao ga drugi svećenik

Marinov zlostavljač bio je drugi svećenik - Zvonimir Kurečić, sa zagrebačkog Kaptola koji je Marina tada, svećeničkog kandidata, pozvao da šiva misne halje. Na jednom od susreta, nasrnuo je na njega.

"Tada nisam imao hrabrosti, nisam diplomirao, tko će mi vjerovati, znamo koja je njihova moć. Ali nisam šutio. Svi u mojoj okolici su znali što sam ja doživio", navodi Sovar.

Rekao je i majci. Od Marina je doznala i za Aninu strašnu priču i odlučila da to ne može ostati tajna.

Dvije majke prijavile Hraniću zlostavljanja

Godine 2016. Anina majka i Nevenka Solar ispričale su nadbiskupu Đuri Hraniću sve o zlostavljanju koje je Rajčevac godinama provodio nad djevojčicama. Napomenule su da znaju za još jednu žrtvu osim Ane.

Rekle su da ne žele prijaviti policiji, da žrtva nije u stanju svjedočiti, samo neka ga skloni s oltara da ne može više naškoditi drugim djevojčicama.

"Mi nismo ništa drugo tražili, samo da zaštitimo djecu. Nažalost, nije ništa napravio, godine su prolazile, mi smo čekali i čekali i - ništa, i sad je on sazvao novinare da sebe opravda i mi ispadamo krivi", kazala je Sovar.

Prije dva dana nadbiskup je sazvao izvanrednu konferenciju za novinare zbog, citiramo, "neistina koje u javnosti širi jedan novinar".

Novinar je Hrvoje Šimičević koji istražuje slučaj godinama - u Novostima je objavio niz tekstova s detaljima koji opisuju kako je Hranić godinama znao da Rajčevac zlostavlja djevojčice i usprkos tome ga nije sklonio s oltara gotovo do pred smrt.

Na Šimičevićevo pitanje na konferenciji za novinare - zašto mu je omogućio da ostane u župi, Hranić je odgovorio: "On je tada bio tipični starac. Kad se starce miče iz njihovog životnog ambijenta, njima se ruši svijet. U toj dobi, u takvom stanju u kakvom je bio nisam smatrao da je prijetnja za okolinu".

"Susrećemo se s puno gorim stvarima"

A na upit reporterke Danke Darifaj o tome da ga je ostavio iako je zlostavljao djevojčice od 9 do 18 godina, Hranić je kazao: "Ja sam to ozbiljno shvatio. S druge strane, poteškoća je bila u tome što mama... Susrećemo se s puno gorim stvarima... Postojao je njezin iskaz, nije dopustila da razgovaram s kćeri".

"Bila sam u depresiji, ankisoznosti. S 23 je uzelo maha. Bila sam svega svjesna, ali nisam se znala nositi konstruktivno. Svu sam krivnju preuzela na sebe, pokušala suicid. Rekla sam mami da ne radi ništa, ali je ona imala potrebu to prijaviti. Ja imam osjećaj da je ona htjela iskorigirati situaciju", navodi Ana.

U zapisniku koji je Hranić potpisao 2016. vidljivo je da su mu majke ispričale i za seksualni napad drugog svećenika - Zvonimira Kurečića na Nevenkinog sina Marina. Hranić je tu očito dobio ideju da preko Kurečića kontaktira njegovu žrtvu da bi došao do Ane.

Hranić pokušao doći do Ane

Marin mu nikada nije dao Anin broj telefona. No, za shvaćanje ukupnog konteksta koji potvrđuje da je Hranić svjesno štitio svećenika Rajčevca važan je još jedan događaj.

Misa za krizmu u sotinskoj župi 2017. na koju je iz Đakova stigao nadbiskup Hranić i bio uz rame župniku Zlatku Rajčevcu.

"Poslije krizme je izveo svećenika pred oltar da ga pohvali, da je on dobar svećenik iako ga neki ljudi kleveću. Ja sam se razljutila i kad sam došla kući, napisala sam pismo", kazala je Nevenka Sovar.

Stigla su mu dva pisma - i od Anine majke i od Nevenke. Obje šokirane njegovom podrškom svećeniku zlostavljaču i javnom osudom župljana koji ga kleveću, kako je rekao, zaprijetile su mu Papom i Vatikanom.

"E, poslije toga kad je on vidio što sam ja napisala, jer sam rekla da ćemo mi ići kod Pape, onda je on prijavio policiji, ali još uvijek ga nije sklonio s oltara, i poslije toga je on još bio i zlostavljao ove druge curice, još je jednu djevojčicu zlostavljao", dodaje.

U utorak uvjeravao novinare da je učinio sve

Đuro Hranić je u utorak novinare uvjeravao da je učinio sve što je mogao, da suosjeća sa žrtvama pa ga je zato prijavio DORH-u.

Ana je pratila Hranićevu konferenciju za novinare, nakon godina psihoterapije konačno je stala na noge i osjeća se jače. Hranićeve izjave ju kaže, nisu niti najmanje iznenadile.

"Meni je sam svećenik rekao u tih deset godina. Biskup, tada Srakić, je njegov prijatelj, a Hranić mu je nasljednik. Oni su imali prijateljske odnose unutar crkve i mene ne iznenađuje to što oni jedni drugima drže leđa", kaže Ana.

Godine 2021. Zlatko Rajčevac je preminuo, Hranić ga je sahranio uz počasti. Državno odvjetništvo nakon toga obustavilo je postupak u kojem je Rajčevac bio optužen za zlostavljanje pet djevojčica. Niti Rajčevcu, niti Hraniću nije pala ni dlaka s glave.

"Ja sam dala izjavu i za policiju i za sud. Niti je bilo u javnosti, niti je bilo suda i presude. Nego se sve iznegiralo. A ja kao osoba sam morala prolaziti traumu da bih objasnila sucu što je bilo", rekla je Ana.

Zlostavljač premješten na Pag

Marin Sovar svoju priču ispričao je u Globusu 2018., a trebalo je proći još dvije godine da od Kaptola konačno dobije priznanje zločina i obavijest o tome da je Kurečić kažnjen. Kazna mu je, kasnije je doznao Sovar – premještaj na otok Pag, gdje i danas živi.

Đuro Hranić je novinarima rekao da se ne osjeća odgovornim i da ima priliku, danas ne bi ništa drugačije učinio.

"Njegova je odgovornost što on nije nas poslušao, za tu prijavu za štetu za djevojčice", navodi Nevenka Sovar.

Hranić je o slučaju Rajčevac izvijestio Vatikan. Kongregacija ga je, tvrdi oslobodila svake odgovornosti. Apostolskom nunciju je Hrvoje Šimićević nedavno poslao kompletan opis slučaja tražeći reakciju. Nakon toga je Đuro Hranić sazvao konferenciju za novinare.



Podsjetimo, 2016. kada je prvi put doznao za zlostavljanje, majkama je rekao da mora nešto napraviti u roku od 15 dana, no svećenika nije maknuo još tri i pol godine.

Redakcija Provjerenog danas je od nuncija dobila odgovor da im treba vremena da se upoznaju s detaljima Hranićevog javnog istupa.

