Večeras Provjereno donosi ispovijest 31-godišnje žene koja govori kako ju je kao dijete godinama seksualno zlostavljao svećenik iz Sotina.

Za emisiju Provjereno 31-godišnjakinja je otvoreno progovorila o detaljima svećenikova odnosa prema njoj.

"Ja sam počela sa 7 ministrirati, a što se tiče dodirivanja, to je počelo već negdje s 8, 9, s tim da, kad sam imala 12,13, kad sam ušla u pubertet i kako sam tjelesno sazrijevala, to je dodirivanje postalo puno intenzivnije", govori žrtva te opisuje situaciju u kojoj se našla: "Pokazao mi je pištolj i on mi je rekao da mora imati samoobranu jer ga ljudi negativno doživljavaju."

Već s 12 godina pokušala je članovima obitelji reći što se događa, no roditelji nisu imali snage povjerovati u njezinu priču. U strahu se povukla u sebe, a s vremenom je oboljela od teške anoreksije i depresije. Godinama poslije svoj je slučaj otkrila i pred obiteljskim prijateljem koji je i sam bio meta seksualnog napastovanja, a za Provjereno se također prisjetio svog iskustva.

Nakon šokantnog dokumentarca Ivan Pavao II. i svećenici pedofili postali su vruća tema

Te su priče potaknule njihove majke da se obrate đakovačko-osječkom nadbiskupu, koji je optuženog svećenika, unatoč prijavi, ostavio za oltarom. Tek 14 mjeseci nakon prijave obaviješteni su policija i DORH, no nadbiskup je u posljednjem medijskom istupu izjavio kako ne misli da je pogriješio.

Šokantna ispovijest majke koju je prevarila vlastita kći, tri su godine na sudu: "Oni su meni dušu iščupali!"

Nekretninske prijevare putem doživotnog uzdržavanja: Zašto se takvi ugovori ne mogu žurno raskinuti?

Cijela ta mučna priča na Anu je ostavila posljedice.

"Bila sam u depresiji, anksiozna. S 23 je uzelo maha. Bila sam svega svjesna, ali nisam se znala nositi konstruktivno. Ja sam svu krivnju preuzela na sebe, pokušala sam suicid", priznaje zlostavljana žena kojoj su trebale godine da pronađe mir.

Cijelu priču pogledajte večeras u 23.30 na Novoj TV.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.