Davor Bernardić preživio je na čelu SDP-a do sad najozbiljniji pokušaj rušenja s mjesta predsjednika stranke. Iako su predlagatelji inicijative bili uvjereni da imaju dovoljno ruku, još su se jednom preračunali. Pobunu su ovoga puta predvodili mladi gradonačelnici iz takozvane "neretvanske grupacije".

O situaciji u SDP-u reporterka Barbara štrbac razgovarala je s članicom predsjedništva Biljanom Borzan.

SDP je očito podijeljen, ali Davor Bernardić uvijek uspije prikupiti ruke koje mu trebaju. Zbog čega ovaj put opoziv nije uspio?

Ovo je bila još jedna neugodno duga maratonska sjednica Glavnog odbora. Ponovno smo na dnevnom redu imali SDP, iako je bilo planirano da razgovaramo o europskim izborima i o forumima, jer smo mijenjali određene odluke. Sada smo opet imali situaciju kao i prošli put, da je otprilike gotovo polovica Glavnog odbora bila na jednoj, a druga polovica na drugoj strani. I ovaj puta je ona malo veća polovica bila na strani predsjednika. Ne ulazeći u razloge tko je tu u pravu, a tko nije, ta situacija nije dobra. Kada imate takvu podjelu gdje očigledno nema jednog općeg stava, gdje je znatna prevaga članova, onda je vrlo teško funkcionirati. Zanimljivo je i da je danas ekipa koja je predlagala opoziv predsjednika nije ona ista ekipa koja je to radila ljetos. Sad su došli neki drugi ljudi koji su također uvidjeli da situacija u stranci nije dobra i tražili su određene poteze. A ona ekipa koja je jutros potegnula, sada je pratila. Tako da je očigledno u SDP-u prisutna jedna dinamika gdje ljudi promišljaju, razmišljaju jer ih zabrinjava rejting stranke i situacija u kojoj se nalazimo.

Stječe se dojam da sve ovisi što će odlučiti Zlatko Komadina, da on ima tu kritičnu količinu glasova koja bi mogla prevagnuti, on je sam to opovrgnuo, ali je danas dao znakovitu izjavu gdje se da zaključiti da on ne podržava do kraja Davora Bernardića, odnosno da njemu stavlja dio tereta i za pad rejtinga. Mislite li da će se situacija okrenuti u nekom sljedećem periodu?

Teško je predvidjeti što će se u budućnosti događati, no svaki odgovoran član promišlja i shvaća da situacija nije dobra, da nam rejting pada. Pao je u odnosu na prošli mjesec iako nije bilo nekakvih trvenja među nama. Kako je kolega Komadina potpredsjednik stranke koji je dobio najveći broj glasova na konvenciji, koji je najstariji član predsjedništva i kojeg ljudi doživljavaju kao jedan oslonac i čovjeka koji je iskusan i puno promišlja o SDP-u, zasigurno je zato i dobar dio tereta na njemu.

Je li on spreman preuzeti SDP?

Teško mi je to reći, ali u svakom slučaju oči su uprte u njega, zbog svega ovoga što sam navela. Što će on konkretno u sljedećoj situaciji, vidjet ćemo. Danas se nije htio javno izjašnjavati.

Nije ništa govorio na Glavnom odboru?

Ne, ne. Nije.

Zašto, jer i gospodin Bernardić je od njega tražio da se izjasni?

Tako je. Tražio je. Međutim, imam dojam da se on u sebi lomi između onoga što ima privrženost u ljudskom smislu i onome što vidi da se sa strankom događa.

SDP u ovom trenutku ima podršku 16 posto. Tako idete na europske izbore. Može li se tako na europske izbore. Koliko se još možete konsolidirati?

U svakom slučaju stranka mora ići kao kompaktna vojska u tu borbu koja se zove izbori. Ne može ići kao razbijena vojska. Europski izbori su se pokazali kao izbori koji su relativno malo zanimali naše građane.

Nadam se da će se to promijeniti jer smo sada u Europskoj uniji pet, šest godina, pa smo i mi europarlamentarci nastojali ljudima približiti da vide što je Europska unija i koliki je smisao njezinog postojanja, kako ona utječe na naše živote, da će taj postotak izlaska biti veći, pa samim tim bi trebala biti i naša podrška. No, kao stranka se moramo okupiti najkasnije, rekla bih, u sljedećih mjesec dva i krenuti u bitku.

Bitku u kojoj vi trebate biti general. Dobili ste najveći broj nominacija. Hoćete li biti prvi na listi?

Danas smo samo utvrdili da je s terena došlo 30-ak prijedloga iz županijskih organizacija. Ja jesam dobila najviše nominacija iz 17 županijskih organizacija i moram reći da sam zbog toga izrazito ponosna i počašćena, ali hoće li to rezultirati time da nosim listu ili ne, to će ovisiti o predsjedniku.

Što vam je rekao gospodin Bernardić? Podržavao vas je u Saboru.

Nismo još tome razgovarali.

Očekujete li Vi to?

Očekujem da se vrednuje rad. Hoću li biti prva, negdje niže, to će odlučiti tijela stranke. Teško je govoriti o samom sebi.

