Potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina u subotu je, nakon petosatne sjednice Glavnog odbora SDP-a, poručio kako „SDP nema baš previše vremena da popravi rejting“ te kako sa Rajkom Ostojićem nije dogovarao današnji zahtjev za opozivom Bernardića.

Moramo se vratiti na 20 posto i vraćat ćemo se, pa ako u tom smislu budu potrebne kadrovske promjene, bit će učinjene“, poručio je Komadina.

„U stranci se radi, ali ne možemo baš gurati glavu u pijesak da nam je rejting sjajan“, rekao je. Što se Bernardićeva odlaska tiče, kaže da za odlazak uvijek ima vremena, „ali isto tako nema previše vremena da se naš rejting popravi“. „Vrijeme će pokazati, ali mislim da svatko odgovoran mora prije svega voditi računa o stranci, a ne o samom sebi“, poručio je Komadina.

Upitan koja je točka i postotak na kojem će im zazvoniti alarm, Komadina je kazao da je to „točka koja će biti prijelomna da većina ljudi po svojoj savjesti smatra da predsjednik treba otići i ako većina ljudi bude smatrala da treba otići, vjerujem da će razuman predsjednik otići“. Dodaje da je protivnik pučizma, udara i podzemnih igara, no, da je ovo što je danas zatraženo na GO-u „lege artis jer je zatraženo na tijelima stranke“.

Nisam sa Rajkom Ostojićem dogovarao Bernardićev opoziv

Na kuloarske priče po kojima su on i članovi SDP-a iz Primorsko-goranske županije izigrali dogovor o rušenju predsjednika stranke Davora Bernardića, Komadina uzvraća da on nikome nije davao instrukcije kako da glasa nego su ljudi glasali po savjesti. „Od 88 glasova za uvrštenje prijedloga za Bernardićev opoziv imali su samo 38, što znači da je bilo još 50 članova i tu se moglo naći još bilo kojih deset glasova“, kazao je, dodavši da su bespredmetne spekulacije da je on pristao na nekakve dogovore. „Nema se tu na što pristajati. Ja sam potpredsjednik stranke i da predsjednik stranke iz bilo kojeg razloga odstupi, ja po Statutu vodim stranku na izbore“, kazao je.

Na pitanje je li s Rajkom Ostojićem dogovarao današnji zahtjev za opozivom Bernardića, odgovorio je niječno, rekavši da je to saznao ujutro kada je dobio zahtjev u ruke. Upitan je li znao da se sprema udar na Bernardića, kazao je da se na njega sprema udar otkako je izabran.

Komadina je kazao i da „nije baš previše zainteresiran“ za odlazak u Europski parlament, dodavši da bi tri SDP-ova europarlamentarca bio uspjeh dok bi se dva mogla smatrati neuspjehom.

Biljana Gaća, predsjednica Foruma mladih SDP-a, stranačkog tijela koje se na Glavnom odboru borilo za autonomiju koju su im namjeravali ukinuti, izjavila je da su se nakon dobre borbe unutar stranke izborili za sebe. „Ponosna sam na ove mlade ljude i što je Forum mladih od 1991. godine, od kada nam je zagarantirana autonomija organiziranja, unatoč pokušaja nekih dijelova stranke da se to uguši, mi smo izborili da tako ostane i na to smo jako ponosni, poručila je Gaća. (Hina)