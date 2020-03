Zidovi obično razdvajaju, no jedan zid u Sukošanu nedaleko od Zadra mještane je ujedinio. Riječ je o zidu čiji temelji gotovo uranjaju u more, no iz Općine nam poručuju kako je sve po Zakonu i u skladu s Planom upravljanja pomorskim dobrom.

Oku neugodna scena u uvali Dječji raj u Sukošanu. Zid skoro u moru, a vila doslovce prvi red do mora. Mještani se pitaju je li to uopće moguće. „Rekla sam da je ovo dječji raj gdje dolaze ljudi iz pakla. Očito tamo više nema mjesta, pa žele i ovaj dječji raj pretvoriti u pakao“, ljuta je Mirjana Nadinić iz Sukošana.

S nevjericom beton promatraju i turisti jer pred njihovim očima nestaje još jedna plaža, no, kako kaže naš sugovornik iz Slovenije, to su „oni koji su viši od malih ljudi“.

Nema velikih i malih, poručuju nam iz Općine i tvrde kako je sve po Zakonu. Dozvole o gradnji na pomorskom dobru istaknuli su i na samom gradilištu, a otkrivaju nam detalje.

Gradi se privatna šetnica uz nove građevine

Gradi se obalna šetnica u dužini od 45 metara. Gradnju iz općine potkrepljuju i papirima, a zanimljivo, šetnica je duga koliko i parcela na kojoj niču ove dvije građevine.

Iz tvrtke koja ih gradi uvjeravaju nas da imaju sve dozvole za gradnju i da potporni zid za obalnu šetnicu nije njihova briga. „To treba kontaktirati Općinu, to je njihov zadatak, njihova obaveza, njihov posao, tako da kontaktirajte Općinu Sukošan“, odgovorili su nam iz tvrtke.

Načelnik Ante Martinac za našu kameru nema vremena, no na telefonski razgovor rado pristaje i u gradnji ne vidi ništa sporno. Kaže, oni su potpora investitoru, a ljubav između investitora i Općine je obostrana.

Potvrdio je kako će šetnica biti jednake duljine kao i dva nova objekta koja se grade. „A ljudi su imali volje, mi svakoga tko god gradi nešto zamolimo da li su dio taj spremni šetnice napraviti? Netko hoće, netko neće, i to je to“, obrazložio je.

Nečelnik ne zna koliko košta uređenje u njegovoj općini

Koliko stoji uređenje, ne zna. Zna da je Općina platila projektnu dokumentaciju, i da se iz godine u godinu, uređuje dio po dio obalnog pojasa. Mogućnost da se u ovom slučaju pogodovalo investitoru odbija.

„Ne, ne, nema privatnih šetnica i privatnih plaža na pomorskom dobru“, rekao je pa zaključio da ih na području Sukošana nikad nije ni bilo. Barem ne u posljednje 23 godine koliko je on prvi čovjek Općine.

A ima li ovdje ičega spornog utvrdit će inspekcije. Nakon upita Dnevnika NoveTV, neke od njih već su bile na terenu. I dok nam iz Lučke kapetanije poručuju da utvrđuju okolnosti gradnje, na teren bi već sljedećega tjedna, doznajemo, trebale policija i građevinska inspekcija.

