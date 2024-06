Beroš pozvao bolnice da provjere svoje sustave: Omogućena je i nadogradnja

Ministar zdravstva Vili Beroš poslao je u petak, nakon hakerskog napada na KBC Zagreb, dopis bolničkim zdravstvenim ustanovama u kojem ih poziva da žurno provjere sigurnosne statuse svojih informatičkih sustava s ciljem smanjenja rizika od kibernetičkih napada.

"Pozivamo vas da žurno provjerite sigurnosni status informatičkog sustava vaše zdravstvene ustanove, kao i eventualnu potrebu njegove nadogradnje i poboljšanja, a sve u cilju smanjenja rizika od kibernetičkih napada i drugih sličnih ugroza na najmanju moguću mjeru, sprječavanja mogućih štetnih posljedica za vašu ustanovu te očuvanja najveće razine sigurnosti svih vaših pacijenata", navedeno je u dopisu.

Bolnice izvješće o poduzetim aktivnostima, kao i možebitnu potrebu nadogradnje sustava, trebaju Ministarstvu dostaviti do ponedjeljka do 14 sati. Klinički bolnički centar Zagreb na meti hakera našao se u četvrtak ujutro zbog čega su bili primorani isključiti sve sustave. Sigurnost bolesnika nije bila ugrožena, no zbog otežanog rada sustava pregledi su se obavljali sporije. Informatički sustavi KBC-a Zagreb proradili su u petak ujutro nakon što su otklonjene posljedice hakerskog napada.

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) i Sigurnosno obavještajna agencija (SOA) istražuju okolnosti napada. Policija je također izvijestila kako je tijekom 2023. zabilježeno povećanje kibernetičkih napada od 9,61 posto u odnosu na isto razdoblje 2022. Sličan rast broja kibernetičkih napada od 10 posto policija bilježi i tijekom 2024.

Potpredsjednik Vlade i ministar Tomo Medved naglasio je u petak da je intenziviranje kibernetičkih napada na institucije i tijela u RH te na gospodarske subjekte postalo često od početka agresije Rusije na Ukrajinu.

Kibernetički napad na najveću zagrebačku bolnicu uslijedio je dan nakon što su hakeri u srijedu popodne izveli DDoS napad na nekoliko internetskih stranica hrvatskih institucija, među kojima su Ministarstvo financija, Porezna uprava, HNB, Zagrebačka burza koje su proradile oko 20 sati. Za to je odgovornost preuzela proruska hakerska skupina NoName057(16).