Snimke silovanja, incesta i osvetničke pornografije dijele se u balkanskim grupama: "Plakala sam 48 sati, policajci su mi se smijali"

U balkanskim telegram grupama koje broje i do 70 tisuća članova dnevno se pošalje na desetke tisuća poruka. A sadržaj? Dječja i osvetnička pornografija, snimke silovanja, incesta. Članovi obitelji potajno fotografiraju svoje majke i sestre pa šalju u grupu na ocjenjivanje. Sve to razotkrile su tri djevojke iz Beograda, Staša, Ana u Nikolina, članice udruge OsnaŽene, koje su nekoliko mjeseci provele infiltrirane u tim grupama u kojima se razmjenjuju eksplicitne fotografije i videa raznih sadržaja. Šokantne i uznemirujuće poruke objavile su javno i našle se na meti istih tih počinitelja koji ih vrijeđaju, zastrašuju i prijete. U svojim postupcima ne vide ništa nemoralno i loše.

"Prodajem dječju pornografiju 16 videa 5 eura."

"Pošaljite mi neke maloljetnice tko ima."

"Da li ima netko tko se pali na svoju sestru ili mamu? Neka mi se javi."

"Tko ima slike i snimke cura sa snepa 14-18 godina, nek se javi i pošalje. Uzvraćam preko 250 snimki istog sadržaja. Ali naše, s Balkana."

Snime ženu na ulici i pošalju u grupu, traže informacije...

"Najviše ima osvetničke pornografije, ima i dječje pornografije, ali sada je najzastupljeniji zapravo incest“, kaže Staša, jedna od djevojaka koja je razotkrila balkanske Telegram grupe.

Grupe imaju veliki broj članova, kreću se od 10.000 pa do 70.000. Princip rada je sljedeći. Članovi grupe sa ili bez novčane naknade razmjenjuju fotografije i snimke. Nakon što zarade dovoljno na tim žrtvama, materijal onda dijele javno. Do grupa se dolazi putem linkova, a neki su sada dostupni i na društvenim mrežama. Preko jednog linka ušle su u grupu i započele svoje istraživanje. Može se biti kompletno anoniman.

"Cilj nam je bio zapravo podići svijest u našem društvu, kako u Srbiji, tako i na čitavom Balkanu s obzirom na to da je osvetnička pornografija postala nešto normalno“, tumači Nikolina.

Osvetnička pornografija termin je koji se najčešće koristi kada bivši partner bez znanja i pristanka osobe, podijeli na internetu njihove intimne fotografije i videozapise. No ono što su pronašle u ovim grupama ide izvan okvira same osvetničke pornografije.

"Postoje slučajevi kada muškarac slika ženu ili djevojku na ulici koja je obučena, pošalje tu sliku u tu Telegram grupu i traži dodatne informacije o toj djevojci ili ženi. Vidjeli smo u tim grupama zapravo da se screenshotaju i TikTokovi djevojaka i maloljetnica. Zapravo možemo reći da nitko nije siguran, niti jedna žena", pojašnjava Nikolina.

"Osjećala sam se najodvratnije, plakala sam 48 sati"

Na svojoj koži osjetila je to i sugovornica Provjerenog. Prije godinu dana na Instagram profilu odjednom su joj počeli stizati brojni zahtjevi i poruke.

"Doslovno, 300 i nešto osoba u jednom danu i stiglo mi je preko 150 poruka svakakvog sadržaja. Slali su mi poruke od: 'lijepa si, jao kako si slatka, idemo na piće', do uznemiravajućih poruka. To su bili ljudi od 15 do 55 godina i nitko mi nije htio odgovoriti što se zapravo dogodilo", ispričala je.

Tada je saznala da se našla u jednoj od Telegram grupa. Međutim, nije se radilo o njezinim fotografijama, već je netko objavio snimku eksplicitnog sadržaja na kojoj se ne može prepoznati o kome se radi te su ispod napisali njezino ime i njezin Instagram profil.

"Osjećala sam se najodvratnije. Ne želim nikome taj osjećaj u životu zato što sam nakon toga pokušala sve prijaviti, a policajci su mi se smijali dok sam ja plakala. Plakala sam 48 sati," kaže sugovornica Provjerenog.

Strah, nemoć, osjećaj kao da ništa nije pod kontrolom. Kao i spoznaja da su njihove fotografije sada zauvijek na internetu, strepnja kada bi se opet mogle početi širiti. Najčešće su to posljedice ovakvog tipa nasilja, govori psihologinja iz Centra za sigurniji Internet, Martina Nikolić.

"Mogu se pojaviti i neke poteškoće sa koncentracijom, ali i gubitak posla, briga oko toga hoće li vaši radni kolege saznati za to, vaša obitelj i generalno onda ljudi se teško odlučuju na prijavu", kaže Nikolić.

Snimka silovanja koje je prijavljeno i dalje se dijeli, silovatelji na slobodi

Osude društva najčešće su upućene samoj žrtvi. Pa tako često mogu čuti komentare poput sama si je kriva, zašto se fotografirala, nije trebala slati.

"Uglavnom ljudi ni ne znaju da je u kaznenom zakonu definirano da vi možete poslati neke svoje intimne fotografije recimo u povjerenju osobi nekoj, ali i ta osoba nema nikakvo pravo to pokazivati trećoj strani ili učiniti dostupnim putem interneta većem broju ljudi", tumači psihologinja.

Staša je slučaj balkanskih telegram grupa počela pratiti još 2021. godine kada su razotkrili administratora tadašnje najveće balkanske grupe. Slučaj je prijavljen, ali je 2 godine nakon – odbačen. Vlasnik grupe neće kazneno odgovarati.

Jedno od najšokantnijih bilo je dijeljenje stravične snimke u kojoj tri muškarca siluju jednu djevojku.

"Prvo nisam vjerovala da se to zapravo dogodilo u Srbiji. Međutim, kad sam ušla u snimku i kad sam je pustila, čula sam srpski jezik."

Žrtva je slučaj prijavila. Ali i nakon tri godine i dalje ne postoji epilog ove priče. Postupak je u tijeku, počinitelji su na slobodi. Ista ta snimka i dalje se dijeli u Telegram grupama.

Poražavajuće su ovo činjenice za sve žrtve koje se ohrabre i prijave počinitelje. Posao institucija, čini se odrađuju one. Mlade djevojke koje su se zbog objavljivanja svojih saznanja našle na meti istih tih počinitelja. Objavljuju njihove osobne podatke, vrijeđaju ih, prijete.

U Hrvatskoj prijavljena 102 slučaja osvetničke pornografije

Zakonskih posljedica za počinitelje u Srbiji čini se nema. U Srbiji osvetnička pornografija nije uvrštena u zakon kao kazneno djelo.

U Hrvatskoj je 2021. godine uvedeno novo kazneno djelo Zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja, tzv. osvetnička pornografija. Iz MUP-a su potvrdili kako su od tada pa do danas prijavljena 102 slučaja. Međutim broj slučajeva koji završe na sudu upola je manji. Broj pravomoćnih presuda još je porazniji. Pa se postavlja pitanje, iako imamo zakon kako se on zapravo provodi? I dok sustav, čini se, kaska. Seksualno nasilje u ovim grupama nema granice. Fotografiranje članova obitelji novi je trend.

"To nam je bilo najneugodnije gledati jer zamišljamo situaciju u kojoj bi se žena trebala osjećati sigurno kod kuće, u svojoj obitelji, ali sada više ni tu", kaže Staša.

Mnogi od sadržaja su stvarni, neki montirani. Kakvi god bili – nisu trebali završiti tu gdje jesu. U rukama onih kojima nisu bili namijenjeni. Ono što ove tri žene žele jest – upozoriti, educirati da se smanji ovakav broj slučajeva, apelirati na pravosudna tijela– da kazne počinitelje. A da se svi oni koji se nađu u situaciji kao što je i sugovornica Provjerenog ne libe prijaviti.

