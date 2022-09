Na Aktualnom satu u Saboru sve ide po planu, niz pitanja, niz odgovora, niz opomena... Zastupnici su tradicionalno u više navrata pozivali na povrede poslovnika nezadovoljni odgovorima vladajućih, a jedna se riječ pojavila kao "lajtmotiv" dana.

SDP-ov Arsen Bauk nije bio zadovoljan načinom koji premijer Andrej Plenković odgovara zastupnicima, pa mu je dao zanimljivi prijedlog.

"Vidimo obrazac na koji predsjednik Vlade ovdje odgovara", kazao je Bauk. "Ono vidi tko mu postavlja pitanje, ode na Google, vidi što je taj ranije govorio i onda, bez obzira na pitanje koje mu postavi, on govori po svome. Predlažem da sljedeći put umjesto premijera dođe Google ili jednostavno neka snimi video kad vidi tko mu postavlja pitanje, da se ne mora čovjek tu maltretirati cijelo prijepodne. Neka pošalje video, a neka on u Vladi radi svoj težak i odgovoran posao", poručio je premijeru.

UŽIVO Plenković sasuo paljbu po Orešković: "Što se to vama dogodilo? Ono što izgovarate ni inače nije prepametno, ali ovo…"

VIDEO ''Ne mogu javno reći...'': Pogledajte kako je Jandroković zastupnika upozorio da mu je otvoren dućan

"Google" riječ dana, ali i "anticipirati"

U nastavku sjednice riječ "Google" se još puno puta pojavila u raspravi. Premijer Plenković tako je vrlo brzo Matku Kuzmaniću iz Kluba socijaldemokrata replicirao na pitanje o Ini: "Lijepo ste sve ovo pročitali. I vas smo guglali pa smo znali u kojem smjeru ćete ići", odgovorio je premijer.

Katici Glamuzini (SDP), na pitanje hoće li građanima dati broj od ministra Beroša rekao je "Ako su to vaši retorički dometi, OK. To čak ni Google nije mogao anticipirati".

Ali je "anticipirao" da će zastupnik IDS-a Emil Daus "spomenuti pitanje Državnog inspektorata. I mi prepoznajemo, temeljem Google searcha, ovaj problem i zamolit ćemo i zastupnika Bauka da nam malo pomogne", rekao je Plenković.

Frcaju uvrede u sabornici, saborski veteran ima ideju kako tome stati na kraj: "I onda se pojavite na kraju mjeseca ženi s plaćom od 5000 kuna"

Bulj o neugodnjaku u Saboru: "Njemu je moj šlic dobro došao, očito primjećuje takve stvari"

Šefovoj retorici pridružio se i ministar Damir Filipović, koji je SDP-ovoj Mireli Ahmetović, na pitanje o cijeni plina kazao: "Ja sam isto guglao, ali nisam očekivao da ćete postaviti ovakvo benigno pitanje". Ahmetović mu nije ostala dužna: "Meni je nevjerojatno da ste mene morali guglati. Ne bojite se valjda jedne komesarke?", odgovorila mu je.