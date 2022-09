Zastupnici će rešetati premijera i ministre pitanjima na saborskom aktualcu.

9:38 "Ovaj aktualac je besmislen. Đaba krečimo. Ovdje se treba raspravljati o ostavci Vlade", rekao je zastupnik Bulj i zaradio opomenu. Jednu, pa drugu.

"Izvolite sjesti", rekao je Jandroković Bulju.

Zastupnica Vidović Krišto javila se za povredu poslovnika kazavši da je Žamboki krivotvorio životopis. Jandroković joj je dao opomenu. "Odgovorni ste za pljačku Ine", kazala je zastupnica. Dobila je i treću opomenu i zaradila zabranu govorenja.

Nakon toga naređeno joj je da napusti sabornicu.

9:38 Počinje saborski aktualac.

9:37 Premijer i ministri stigli su u Sabor.

9:15 Zvonimir Troskot (Most) najavljuje konkretna pitanja za premijera Plenkovića. "Sve to želimo čuti od najvažnije osobe u Hrvatskoj, a to je premijer. On je taj koji vuče sve konce što vidite i po kadrovskoj politici", izjavio je Troskot u utorak.

9:10 Predsjednik Sabora Gordan Jandroković kazao je u utorak kako očekuje dinamičnu, oštru raspravu i nada se da neće biti scena koje nisu primjerene parlamentu.

9:00 Hrvatski sabor nastavlja rad aktualnim prijepodnevnom koje se trebalo održati na početku jesenskog zasjedanja prije dva tjedna ali je odgođeno zbog spriječenosti premijera Andreja Plenkovića, koji je bio u izolaciji zbog zaraze koronavirusom.

Na aktualnom prijepodnevu pitanja će postaviti 40 zastupnika. Ždrijeb je odlučio da će prva biti Dragana Jeckov (SDSS) a posljednji Željko Reiner (HDZ).

Nakon aktualnog prijepodneva Sabor će poslijepodne raspravljati o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Zakonske dopune donose se po hitnom postupku kako bi se osiguralo da liječnici sudjeluju u pregovorima o granskom kolektivnom ugovoru koji počinju 31. listopada.