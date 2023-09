Bespravna gradnja na Murteru! Inspekcija zatvorila ilegalno gradilište: Pogledajte što je investitor napravio

U uvali Vučigrađa na otoku Murteru krš i lom. Opasano pomorsko dobro, devastirana šuma i armaturom probušene stijene. Zoran Pripuz na otkupljenim parcelama, unatoč prijašnjim zabranama, gradi kamp koji prostorni plan na toj lokaciji - ne dopušta. Marko Jelić, Šibensko-kninski župan kaže da je investitor prijavio početak radova.

"On je prema pravilniku o jednostavnim građevinama prijavio izgradnju zidova i jednostavnih građevina do metar i 60. To je ono što je prijavljeno županiji. Ostalih prijava vezanih za izdavanje građevinske, lokacijske dozvole ili uporabne za objekte starije od 68 godine, nismo imali", kaže. Reagiralo je i Ministarstvo turizma jer je izdana dozvola za kamp u domaćinstvu iako na terenu nema ni kampa ni domaćinstva te su zatražili od šibensko-kninskog ureda za turizam da neupitno utvrdi je li izdano rješenje protivno zakonu.

Monika Udovičić, ravnateljica Uprave za sustav turističkih zajednica kaže da ono što imaju u spisu ne odgovara onome što imaju na terenu. "Objekti koji su navedeni da su u kampu ne zadovoljavaju uvjetima gradnje, odnosno nema kamp kao takav uporabnu dozvolu. Očekujemo da kroz nekoliko dana dobijemo odgovor od nadležnog upravnog odjela u Šibensko-kninskoj županiji", napominje.

Građevinska inspekcija u lipnju je zatvorila ilegalno gradilište. Ali investitor je nastavio radove, dovukao mobilne kućice i ruga se pravnoj državi.

"Isto tako podnesene su kaznene prijave zbog počinjenja kaznenog djela građenja izvan građevinskog područja, u zaštićenom području – zaštićeni obalni pojas te unutar obuhvata zaštićene ekološke mreže - Nature 2000 kao i zbog počinjenja kaznenog djela “Skidanje i povreda službenog pečata i znaka”, priopćio je Državni inspektorat.

Građani su svime zgroženi.

"Kakva politika, takva država. Ništa novo. Tako se radi po cijelom Jadranu, tako se radi i ovdje. Smeta mi što oni koji imaju novca mogu sve i to je žalosno", kaže Jasmina s Murtera.

"Nije ovo lijepo za prirodu. Umjetno je, vidi se, a priroda je priroda", poručuje Stjepan. Zoran Pripuz oglušio se i na to da bespravno izgrađene građevine mora ukloniti. Pa je kažnjen s tri novčane kazne.

Marko Jelić, Šibensko-kninski župan kaže kako je u ovoj zemlji očito, puno toga moguće. "Ono što moram reći je da je moguće graditi ako je to prostornim planom dozvoljeno".

Monika Udovičić, ravnateljica Uprave za sustav turističkih zajednica smatra kako je ova situacija - loša.

"To je jako loše, niti je to dobra poruka niti je to zakonito. Naravno da na poljoprivrednim površinama nije moguće otvoriti niti kamp niti kamp u domaćinstvu ili bilo kakve druge ugostiteljske objekte. Prema svemu onome što mi vidimo iz spisa vrlo je vjerojatno da će doći do ukidanja samog rješenja", kaže. Cijeli slučaj je preuzeo DORH, Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku naložilo je policiji obavljanje izvida. Na upit Dnevnika Nove TV poduzetnik Pripuz - kaže da nema komentara.

U četiri dalmatinske županije utvrđeno 1280 povreda propisa

Reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič napominje kako je posljednjih godina vidljiva pojačana aktivnost inspekcije na terenu u cijeloj Hrvatskoj.

"Primjerice, od travnja 2019. do lipnja ove godine, građevinska inspekcija obavila je oko 32 tisuće nadzora. U tom razdoblju najviše kršenja zakona je bilo u Istri i Dalmaciji.

Zanimljiv je i podatak da su u četiri dalmatinske županije od Zadra do Dubrovnika utvrdila 1280 povreda propisa.

Pročitajte i ovo SVI ŽELE BITI MRŠAVI Tiranija vitkosti: Lažni lijekovi za mršavljenje preplavili Europu, sadrže šećernu vodu, teške metale, otrov za štakore...

Izvještavali smo nebrojeno mnogo puta o ilegalnim gradnjama diljem Jadrana. Ono što stanovnike najviše živcira što su se takve gradnje događale pred očima svih institucija i ne ide im u glavu kako se Zakon mogao kršiti.

Iz državnog inspektorata pak kažu kako za rušenje bilo čega postoji jasna procedura koja se mora poštovati, baš kao i za gradnju. A njihovi inspektori tvrde nastavit će svoj.posao diljem države.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.