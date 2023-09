Tiranija vitkosti: Lažni lijekovi za mršavljenje preplavili Europu, sadrže šećernu vodu, teške metale, otrov za štakore...

Europom, ali i čitavim svijetom šire se lažni lijekovi za mršavljenje. Lijekovi koji izazivaju gubitak tjelesne težine poput Ozempica i Wegovyja, postaju sve popularniji, no kako za njih treba imati valjani razlog, i teško je do njih doći, svijet preplavljuju lažni pripravci. Ovom temom bavio se Politico.

U prvih sedam mjeseci ove godine, samo u Irskoj je zabilježen sedmerostruki porast ilegalnog uvoza semaglutida – aktivnog sastojka u lijeku protiv dijabetesa Ozempicu i lijeku za mršavljenje Wegovyju – u usporedbi s čitavom 2022. godinom.

U Francuskoj pacijenti lažnim receptima pokušavaju doći do lijekova, a neki spa centri prodaju semaglutid naizgled bez potrebe za receptom, što ovaj sastojak čini ilegalnim i potencijalno lažnim, piše Politico.

Ozempic je lijek predviđen isključivo za dijabetičare, no masovno se koristi i za mršavljenje.

Čudesni lijek smanjuje osjećaj gladi, no ne može svatko doći do recepta. Usred oštrih restrikcija u opskrbi Ozempica i Wegovyja, pacijenti se okreću društvenim mrežama i online ljekarnama u očajničkoj želji da se dokopaju lijekova koji bi mogli revolucionarizirati liječenje pretilosti.

Kliničko testiranje je pokazalo da pretili pacijenti tijekom 68 tjedana izgube nekih 15 posto tjelesne težine, u usporedbi s onima koji su dobivali placebo.

Na internetu su se pojavile gomile prodavača koji nude jeftine krivotvorene verzije lijeka, preprodaju lijekove kupljene na recept ili čak nude sirove sastojke za kućnu izradu lijeka.

Neki kupci možda će i uspjeti doći do pravog lijeka, vjerojatno ilegalno preprodanog, no većina semaglutida kupljenog preko interneta vjerojatno je ili krivotvorena verzija iz nedopuštenih izvora koja sadrži čitav niz otrova ili, što je još gore, potpuno lažni lijek koji sadrži sve od šećerne vode do smrtonosnih teških metala ili otrova za štakore.

"Mi nismo adresa"

"Europski regulator lijekova poručuje da oni nisu adresa za lažne lijekove.

Iz Europske agencije za lijekove (EMA) za Politico su poručili da je "rješavanje problema krivotvorenih ili lažnih lijekova pitanje za policiju i to je izvan opsega odgovornosti EMA-e".

Glasnogovornik EUROPOL-a za Politico je rekao: “Svjesni smo ovog fenomena i trenutno podržavamo operacije kojima je meta ilegalna trgovina takvim supstancama. Budući da te operacije trenutno traju, ne možemo u ovom trenutku detaljno o njima govoriti.”

U Europi su Ozempic i Wegovy dostupni jedino na recept. Ozempic je za liječenje dijabetesa dostupan od 2018., lijek za mršavljenje Wegovy dostupan je jedino u Danskoj, Norveškoj, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Izvan Europe, dostupan je u SAD-u.

Potražnja je toliko visoka za ovim lijekovima koje ljudi moraju uzimati dugoročno da je njihov proizvođač, Novo Nordisk, odlučio ograničiti daljnja puštanja u prodaju, a zemlje ograničavaju recepte samo za pacijente kojima su ovi lijekovi zaista prijeko potrebni. Rezultat je taj da su ljudi počeli tražiti alternativne izvore.

Politico je u istraživanju otkrio bezbroj internetskih stranica u Europi, koje na prodaju nude “semaglutid” po cijenama od oko stotinu do nekoliko stotina eura za tjednu zalihu. Jedna stranica iz Velike Britanije također korisnicima pokazuje kako miješati dva sastojka kako bi mogli sami izraditi lijek.

Izgledi da je tekućina koja se prodaje na tim stranicama zaista semaglutid gotovo su nikakvi. Studija koju je proveo Savez za sigurne online ljekarne (ASOP Global) otkrila je da je čak 62 posto od ukupno 33 lijeka kupljena putem interneta ili lažno ili ispod standarda.

Situacija s lažnim lijekovima

Evo kakvo je stanje s lažnim lijekovima, odnosno inačicama Ozempica i lijeka Wegovy.

Irski regulator HPRA izjavio je da je, uz irsku carinu, zaplijenio 159 jedinica semaglutida u prvih sedam mjeseci 2023. godine. Čitave 2022. godine u Irskoj je zaplijenjeno 22 jedinice ovog sastojka. “Internetska opskrba ovim medicinskim proizvodima u Irskoj ne može biti osigurana jer njihovo podrijetlo čini ilegalnim,” rečeno je iz HPRA-e.

Ilegalna prodaja semaglutida također je otkrivena i u Belgiji i Danskoj, no regulatori kažu da se tu u najvećoj mjeri radi o pravim proizvodima koji se ilegalno prodaju putem interneta.

Profesorica na University College Londonu Oksana Pyzik poziva na uvođenje strožih pravila kojima bi se vlasnike društvenih medija prisililo da prijave sumnjive prodavače policiji, kao i uvođenje mnogo strožih kazni.

“Industrija lažnih lijekova teška je 200 milijardi dolara. To je u mnogočemu savršeni zločin s visokim nagradama, a niskim rizikom,” rekla je ona, naglašavajući da se dijele veće zatvorske kazne za prodaju heroina nego opasnih lažnih lijekova.

“Ovo nije kao da kupujete namještaj s Amazona. Neprovjereni lažni lijekovi na recept su smrtonosni,” kaže Pyzik.