Vlasnica apartmana na Murteru tjera kupače: "To je naše dvorište!"

Vlasnica apartmana na Murteru, točnije u dijelu otoka koji se zove Podvrške, tjera kupače s betonskog mola na plaži.

"Riva i plaža je tamo od pamtivijeka koja je s vremenom napredovala (raširila se). Znači oduvijek je tamo, oduvijek su je zajedno koristili domaći kao i turisti slučajni prolaznici bez ikakvih sukoba. Međutim, zadnjih par godina nema dana kroz sezonu da nema vike i pogrdnih naziva svima, što zbog kupanja, parkiranja i sl.", ispričao je čitatelj za Morski.hr i dodao kako se neugodno iznenadio kad je svjedočio "paljbi tzv. 'čuvara' plaže" po ljudima koji nisu koristili njihove ležaljke, već su raširili ručnike pored njih.

Lokacija plaže je između kampova Slanica i Lasatka. Novinari su nazvali vlasnicu apartmana te im je ona ljubazno potvrdila kako su ležaljke njene i postavila ih je "za svoje goste u apartmanu".

Morski je vlasnicu apartmana pitao i koji su uvjeti boravka i privezivanja plovila s desetak ljudi koji bi na toj plaži proveli dva dana u vlastitom aranžmanu.

"Ne, ne možete, to su ležaljke za naše goste i riva je tu od 1960-ih koju je gradio djed. Smetat ćete gostima i ne možete biti tu. Možete na drugu rivu, gdje se privezuju brodovi", odgovorila je vlasnica apartmana.

Poziva se i na katastarske čestice, no one uvidom u zemljišno-knjižne podatke pokazuju da se između njene čestice i mora nalazi pomorsko dobro upisano kao "Državna imovina, Općina Murter".

Pitali su je ima li dozvolu općine za korištenje rive i ležaljki, na što je ona potvrdno odgovorila.

"Ja imam tamo ležaljke, to koristimo, rivu smo popravili s malo betona jer je oštetilo nevrijeme", odgovara pa na pitanje tko joj je izdao odobrenje tvrdi da je to napravila Lučka kapetanija. Međutim, to nije moguće jer Lučke kapetanije ne izdaju nikakve koncesije, piše Morski.hr.

"Pravna osnova je moja djedovina. Ne bi htjela da mi tamo netko nepozvan koristi ležaljke jer to bi bilo kao da ja koristim njihove ručnike", odgovara vlasnica apartmana i dodaje da je riva tu desetljećima.

"Ali vi nemate nikakvo pravo rezervirati mjesto na plaži ako na plaži nema nikoga. Možete ih držati u dvorištu, a ako netko dođe, može ih ukloniti ili na njih leći. Barem tako kaže zakon. Ili ste vi iznad zakona?" rekao joj je novinar.

"Ali to je naše dvorište", odgovorila je vlasnica apartmana.