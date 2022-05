Bez jasnog pojašnjenja ostale su neizravne i ozbiljne optužbe koje je ministar obrane Mario Banožić izrekao na račun umirovljenog brigadira Ivana Selaka za bombardiranje Vinkovaca. Dan nakon napada Banožić sve naziva intimnim ratnim iskustvom. Dužan mu nije ostao vrhovni zapovjednik. Dnevniku Nove TV potvrđeno je da Banožića zbog kaznene prijave oko pogodovanja za državne nekretnine provjeravaju USKOK i policija.

Ono što je ostalo visjeti u zraku ministra obrane Marija Banožića dočekalo je u Bruxellesu. Je li neizravno optužio umirovljenog brigadira Ivana Selaka da je bio među JNA pilotima koji su u ratu bombardirali Vinkovce? Čak i njegovu obiteljsku kuću.

"Dao sam jedno osobno iskustvo iz Domovinskog rata. To moje iskustvo je bilo moje intimno iskustvo i stavio sam zadnju rečenicu da neću o tome razgovarati i pitati gospodina Selaka, a mogao bih...", rekao je Banožić.

Tu Banožić staje i ne objašnjava što bi Selaka pitao, osim o remontu MIG - ova. I kakve dokaze ima za svoje tvrdnje o avionskim napadima iznad rodnog grada. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović nema pojma o čemu Banožić priča.

"Ja sam bio premijer, sad sam predsjednik. Ja bih valjda imao neke informacije o tome. I naša vojska bi imala. I tako bi ga tretirali, tog Selaka. Prošlo je 30 godina, ja za to ne znam. A ja nisam isplazio iz neke lokve kao Banožić jučer. Nijedna služba to ne zna", istaknuo je Milanović.

Milanović o Banožiću: "Barski puž. Plenković? To je za opoziv! Ustavni suci? Zulumčari"

Selak odgovorio Banožiću: "Reći ću nešto što ne znam hoće li razumjeti. Iskreno mi je žao što taj koji je djelovao - nisam bio ja"

Sve je kulminiralo na proslavi 30 godina od povijesnog podviga dvojice vojnih pilota na kojoj Selak nije bio uz Ivicu Ivandića, zbog narušenih odnosa s Banožićem.

"Je li to kleveta? On kleveće čovjeka koji je riskirao svoj život '92. da bi u Hrvatsku preletio s MIG-om. Samo nekoliko ljudi se to usudilo napraviti. Razumijete koliko je to nizak oblik života, kao barski puž. To je poseban soj ljudi. To što je on napravio, taj bijednik iz lokve neće napravit za sto svojih bezvrijednih života", rekao je Milanović.

Selak se ranije od svega ogradio i odbacio optužbe. Za Dnevnik Nove TV poručio je kako Banožića neće tužiti za klevetu. Ministra Banožića čeka razgovor s premijerom.

"Kad se vrati, razgovarat ću. Ne znam o čemu se radi", istaknuo je premijer Andrej Plenković.

Milanović u Banožića upire prstom zbog kaznene prijave za pogodovanja oko državnih nekretnina. Dnevniku Nove TV je potvrđeno da sve provjeravaju USKOK i policija.



Pogledajte kako se Selak obrušio na Banožića: "I bolje da me nije pozvao. Sramota me biti u njegovom društvu. Neka ide u lov na veprove"

DORH se očitovao o Milanovićevim optužbama: "Odgovornost za izrečene izjave je na pojedincima koji su ih rekli"

S druge strane Markova trga ne dvoje u ono što su od Banožića čuli i traže da ode.

"U trenutku kad heroji progovore - moje je da šutim, doslovno. Stvari se ne rješavaju preko medija, jer taj čovjek je heroj Domovinskog rata", istaknuo je predsjednik MOST-a Božo Petrov.

"To su duboke uvrede i laži", rekao je čelnik SDP-a Peđa Grbin.

"Kao prvo bi se trebao ispričati, a sa svim ovim drugim u paketu što mu stoji bi trebao otići", kazala je saborska zastupnica platforme Možemo! Sandra Benčić.

Banožić na odlazak ne pomišlja, Selaku se ne ispričava. Je li bilo kaznenih i drugih prijava koje bi umirovljenog pilota dovele u vezu s ministrovim sumnjama - pitali smo i Državno odvjetništvo. Tvrde da te podatke - ne daju!

