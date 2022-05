Nema mira u Ministarstvu obrane. U Divuljama je organizirana 30. obljetnica preleta dvojice legendarnih pilota, s tim da jedan od njih, Ivan Selak, na obljetnicu nije pozvan. I ne samo to, ministar obrane neizravno ga je doveo u vezu s raketiranjem Vinkovaca. Selak mu nije ostao dužan.

Točno prije 30 godina dva hrabra hrvatska pilota, Ivica Ivandić i Ivan Selak, preletjeli su iz Srbije u Hrvatsku s dva MiG-a JNA.



Tome u čast u splitskim Divuljama organizirana je obljetnica. A pilotu Ivandiću otkriven je eksponat MiG-21.

Ali drugi pilot Selak nije pozvan. U govoru ga se Ivandić prisjetio, a je li mu žao što nije s njim?

"Da li mi je žao ili nije? Ne možemo kao vojnici govoriti o tim stvarima, ali da se stvar mogla organizirati na drugačiji način - mogla je. Međutim, sve ima svoje razloge, tako da ne bih komentirao zašto on nije tu", kazao je umirovljeni vojni pilot Ivica Ivandić u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sabine Tandare.

Krije li se razlog u neslaganju s ministrom Banožićem?

"Nikada nisam kreirao liste, kako na ovom tako i na drugim događajima, pa tako nisam niti rekao da se gospodin Selak pozove niti da se ne pozove", navodi ministar obrane Mario Banožić.

Navodi da nije niti vidio popis niti ga ikad gleda, a na opasku novinara kako je mogao reagirati, Banožić je odgovorio pitanjem: "Čovjeka koji vrijeđa Hrvatsku vojsku i mene - da ga pozovem?"



Nije vrijeđanje govoriti istinu, poručio mu je Selak.



"Ja mu ne vjerujem da on ne zna da sam ja pozvan. Itekako on zna da sam trebao biti pozvan, ali rekao sam da u njegovom društvu bi me bilo sram biti", rekao je umirovljeni vojni pilot Ivan Selak.



A onda je ministar imao još pitanja za brigadira Selaka.



"Mogu ga jedino pitati kao ministar obrane - koja je njegova uloga u remontu MiG-ova", kazao je Banožić.

"Moja uloga u remontu MiG-ova je da još uvijek 2022. ti isti MiG-ovi vrše kontrolu zračnog prostora iznad Hrvatske", odgovorio mu je Selak.

Granatiranje Vinkovaca

Neizravno ga je optužio i da je u Domovinskom ratu Selak granatirao Vinkovce.



"Proživio sam nekoliko puta i same avionske napade koji su bili na Vinkovce pa čak i na obiteljsku kuću iz koje smo izašli netom kad ju je pogodila granata ili kad je nekoliko minuta kasnije do polovice srušen samostan. Imam pravo postavljati ta pitanja, ali neka Selak to objašnjava", rekao je Banožić.



"Reći ću nešto što ne znam hoće li razumjeti. Iskreno mi je žao što taj koji je djelovao - nisam bio ja, jer tad niti njegova kuća niti samostan ne bi bili pogođeni nego bi bio pogođen Dunav", navodi Selak.



"Brigadir Selak će dobiti ono što ga pripada na ulazu u zrakoplovnu bazu na Plesu vojarni Mirko, Mirko Vukušić", poručio je brigadni general Michael Križanec, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.



Ne, na Plesu je vojarna pukovnika Marka Živkovića, a Selak će dobiti ploču jer avion već ima u ZTC-u.

