Anušić: "NATO je spreman, nadam se da smo naučili lekciju i da imamo vremena"

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u srijedu kako upad ruskih dronova u zračni prostor zemalja članica NATO-a zabrinjava Hrvatsku, kao zemlju koja je imala rat i zna što nosi, te je izrazio nadu da će sve ostati na tih par ruskih provokacija.

"Nadamo se da se to neće nastaviti, ali moramo biti svjesni da je situacija takva da je i NATO spreman odgovoriti na sve njihove izazove i sve što činimo kao i cijela Europa i zapadni svijet su usmjereni prema tome" rekao je Anušić u izjavi za medije nakon vojne vježbe "Borbena moć 25" održane u srijedu na vojnom poligonu kod Slunja.

Moramo, dodao je, biti spremni, čvrsti i otporni na provokacije koje se događaju ili eventualno nešto više od provokacija.

"Možemo danas pričati da smo izgubili jako velik broj godina ne radeći na sigurnosti i ne pripremajući se za ono što je bilo vidljivo još 2014. kad je Rusija započela s vojnim aktivnostima u Ukrajini. Nadam se da smo naučili lekciju i da imamo dovoljno vremena i da ćemo se pripremiti ne da bismo izvršili bilo kakvu invaziju i napade i slali bilo gdje naše vojnike ili radili bilo što što bi ugrozilo naše vojnike ili državu", rekao je Anušić.

Istaknuo je da moramo biti spremni na odvraćanje, biti snažni i jaki u tom smislu, jer kada se planira agresija ili ugroza bilo koga, procjenjuje se njegova snaga i ako je dovoljna jaka to se ne čini.

"Hrvatskoj se to dogodilo 1991. i sada se nažalost događa Ukrajini. Ova vježba i sve vježbe koje provodi NATO i naša modernizacija ide u tom smjeru", poručio je Anušić.

Upitan o protuzračnim sustavima, Anušić je rekao kako ih imamo te da je trenutno u postupku nabave opremanje Oružanih snaga "s određenim drugim dometima protuzračne obrane", no nije mogao govoriti o pojedinostima.

Rekao je kako su njegovi bilateralni sastanci diljem svijeta usmjereni da našu vojnu tehnologiju i obrambenu industriju predstavimo i drugim zemljama te da su neki hrvatski proizvodi već na svjetskom tržištu.

"Te proizvode već koristimo, a koristit će i naši saveznici koji će ih kupovati, kao što i mi moramo kupovati što ne možemo proizvesti. Oružje koje imamo koristimo i nadograđujemo našom vlastitom proizvodnjom, istraživanjima i resursima, ali ono što nemamo kupujemo od naših partnera na ekonomski najpovoljniji način", dodao je

Upitan o projektu tvornice streljiva u Hrvatskoj, rekao je da je to u fazi pregovora te da će se vrlo brzo znati okviri i sve što je bitno i što javnost mora znati o proizvodnji streljiva malih kalibara.

Izrazio je uvjerenost da će do kraja mjeseca imati zajedničku izjavu koja će biti prezentirana javnosti.