Anušić o modernom oružju: "Spremni smo godišnje proizvesti više milijuna"

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je u srijedu da je Hrvatska spremna godišnje proizvesti više milijuna FPV dronova odnosno onoliko koliko je potrebno, a najavio je i da će uskoro biti potpisan ugovor o antidronskoj zaštiti domaće kritične infrastrukture.

Odgovarajući na pitanja novinara nakon međunarodne vojne vježbe na vojnom poligonu Gašinci o situaciji s proizvodnjom dronova u Hrvatskoj, Anušić je podsjetio da se Hrvatska "stavila na raspolaganje kao vodeća nacija unutar NATO saveza za proizvodnju FPV dronova, malih borbenih dronova koje se često može vidjeti u izvješćima s ratišta u Ukrajini”.

Ističe kako ih u ovom trenutku Hrvatska proizvodi oko 200.000 komada te da su oni u upotrebi u oružnim snagama Hrvatske, Bugarske, SAD-a, Francuske i Saudijske Arabije, a bit će, "kako situacija ide, u oružanim snagama i mnogih drugih zemalja”.

"Spremni smo proizvoditi to jest tvrtke su spremne proizvoditi i više od trenutne količine. Govorimo o mogućnosti vrlo brzog podizanja proizvodnje na pola milijuna ili više od pola milijun tih dronova godišnje”, naveo je hrvatski ministar obrane.

Dodao je i da će, ako taj projekt u potpunosti zaživi i bude li realiziran "onako kako smo zamislili", biti riječ o nekoliko milijuna dronova godišnje, "ili onoliko koliko bude potrebito”.

Dron u potpunosti proizvod hrvatskog znanja i vještina

Naglasio je da je dron, svi njegovi dijelovi, u potpunosti proizvod hrvatskog znanja i vještina. "Sto posto hrvatski proizvod koji je vrlo učinkovit, izuzetno kvalitetan, dobar i tražen od strane naših saveza”, rekao je ministar Anušić.

Novinari su ga pitali i razvija li Hrvatska i sustav obrane od dronova, a Anušić je najavio da će vrlo brzo biti potpisan sporazum "s jednom domaćom i jednom stranom tvrtkom o nabavi i razvoju antidronske zaštite naše kritične infrastrukture, koja će vrlo brzo biti implementirana i u NATO kritičnu infrastrukturu i služiti kao štit od eventualnih napada drona”.

Upitan o podizanju optužnice protiv protiv saborskog zastupnika DP-a Josipa Dabre, kojega tužiteljstvo tereti za povredu prava djeteta i nezakonito oružje, Anušić je kratko rekao da neće komentirati odluke pravosuđa koje, dodao je, radi svoj posao "i sve je na pravosuđu i onima koji trebaju sudjelovati u tome procesu”.

Međunarodna vojna vježba Sava Star 25 provodi se od 18. rujna do 5. listopada 2025. na vojnom poligonu “Gašinci”. Na vježbi sudjeluje 120 pripadnika Oružanih snaga RH i 80 pripadnika Oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Na završnom prikazu međunarodne vojne vježbe bili su, uz ministra obrane Ivana Anušića, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid i veleposlanik Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Javed Patel.