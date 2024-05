Šušnjar: "Vidio sam da me zovu veseli ministar"

"Vidim da su me u medijima nazvali veseli ministar, a ja ću svoj mandat posvetiti tome da građani budu veseliji i bolje žive, da ne moraju odlaziti, nego da se vrate u Hrvatsku i da ona bude bolja", kazao je novi ministar gospodarstva Ante Šušnjar nakon prve sjednice nove Vlade.

Upitan je li imenovao državne tajnike, rekao je da će biti vremena za to: "Polako, moramo razgovarati sa svima, priopćiti i tim ljudima s kojima razgovaramo kakve su pozicije dogovorene, čime raspolažemo. Dopustite da mi je prvi radni dan."

Na pitanje kako je Domovinski pokret prošao u programu Vlade, odvratio je da je stranka dobro prošla: "Ne znam tko je izašao s podacima, veliki dio našeg programa je i u programu Vlade i u koalicijskom sporazumu. Započinjemo s radom, dogovorili smo koordinacije na tjednom nivou, svakodnevno se moramo prilagođavati."



Rekao je i da je iako zvuči kao floskula, izazov i velika čast biti ministar u hrvatskoj vladi, a što se tiče imovinske kartice, poručio je: "Što imate, to stavite u imovinsku karticu, to je to. Kao odvjetnik sam pomagao s time, mislim da neće biti problema."

Govoreći o planovima za resor, istaknuo je da treba raditi na povećanju industrijskog udjela u BDP-u i objasnio na koji način: "Porezne promjene, rasterećenja, administrativne prije svega, olakšanje svih vrsta poslovanja u gospodarstvu.

Kazao je i da u sektoru energetike postoje politike na koje će se koncentrirati, a izazova koji su pred njim se ne boji: "Ne treba bježati ni od kakve odgovornosti. Mi smo tu da omogućavamo gospodarstvu da što većom brzinom ide prema naprijed."

Tvrdi da s Pavlom Vujnovcem nije razgovarao o energetici, a na pitanja o obiteljskoj tvrtki poručio je: "Obitelj ne možete birati, to vam Bog da. To poduzeće nastalo je kad sam imao 14 godina, te sam udjele naslijedio i prenio ih dalje. Nikada nisam dosad radio operativno ništa u tom poduzeću."

"Ne vidim prostora za sukob interesa", dodao je, a zabrana rada nedjeljom mu je u redu jer se zalaže za to da ljudi provode vrijeme s obitelji.

Što se tiče otkupa udjela u INA-i od MOL-a, upozorio je: "Mislim da od dobrih stvari nikad ne treba odustati, ali za precizan odgovor moram napraviti analize u kojem bi se smjeru trebali postaviti u realizaciji tog problema."

Nakon sjednice Vlade na pitanja novinara odgovarali su i potpredsjednik Vlade te ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić te novi ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Bačić je najavio da ubuduće više neće biti informacija o aktualnom stanju vezanom za potres na svakoj sjednici Vlade, nego će podnositi jednom mjesečno izvještaj o dinamici obnove na prvoj sjednici Vlade u mjesecu, a Glavina je istaknuo kontinuitet u radu te naglasak na održivom turizmu.