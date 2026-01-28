Šušnjar otkrio što će biti s cijenama energenata pa poručio reporterki: "Kod vas je čaša uvijek poluprazna"

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar gostovao je u Dnevniku Nove TV, gdje je s njim razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović te je istaknula da inflacija popušta, ali cijene ne padaju.

"Prihodi su rasli značajno više nego cijene tako da se ima i otkud potrošiti. To treba jedno s drugim staviti u omjer. Možemo reći da inflacija usporava, pogotovo ona dio koji se odnosi za hranu. On je za studeni bio 2,2, a za prosinac imamo preliminarne izračune da će biti bitno niži, negdje oko 1,6 posto. To je pokazatelj da mjere Vlade daju učinka", rekao je ministar.

"Cijena alkoholnih proizvoda je rasla i tu imamo ubrzanje inflacije, ali alkohol je nešto što se kupuje iz viška prihoda, on je luksuz. Te stvarni ne mislimo i nećemo ograničavati. Nije nam cilj trajno biti u ovim mjerama, trajno ograničavati cijene", dodao je.

Cijene struje i plina

Tandara Knezović ga je pitala hoće li subvencije cijene struje i plina biti ukinute.

"Mjere o kontroli cijena hrane su tu i ostaju do daljnjega. Što se tiče subvencija energenata, imali smo vrlo široko subvencioniranje i postepeno izlazimo iz toga da bi se građani i gospodarstvo prilagodili i da ne bi bilo šokova", napomenuo je Šušnjar.

Naveo je da prate cijene energenata i proizvodne kapacitete te će na vrijeme obavijestiti građane o subvencijama struje i plina.

"Za vrijeme trajanja energetskih šokova, računi su mogli iznositi 800-1000 eura, ali naši građani to nisu osjetili", naveo je.

Ante Šušnjar Foto: DNEVNIK.hr

Europska unija je poručila da je te mjere davno trebalo okončati.

"Okončali smo s mjerama. Izašli smo iz deregulacije naftnih derivata, postepeno izlazimo i iz deregulacije iz plina i električne energije. Radimo analize i postepeno smo pri kraju", rekao je.

"PDV na plin je isto jedna od antiinflatornih mjera i on će se u određenom razdoblju vratiti na razine koji je bio prije. On je sada pet posto, a prije je bio 13", dodao je.

Tvrdi da to neće dovesti do povećanja cijena roba i usluga.

"Komponenta energije pada, cijene su se stabilizirale i značajno smanjile u odnosu na šokovita vremena. Gorivo je i dalje najjeftinije u našem okruženju. Mađarska, koja ima najjeftiniju naftu u Europskoj uniji, ima skuplje gorivo, a nije točno da energenti uzrokuju cijene hrane", istaknuo je.

"Inflacija na hranu usporava i za 12. mjesec će biti 1,6 posto. To su očekivane vrijednosti za koje makroekonomija i ekonomska znanost navode da su poželjne i dobre. Naše mjere su dale jako puno učinka", dodao je Šušnjar.

Poslovanje Janafa

Ministar smatra da zbog kupoprodaje na relaciji MOL-NIS neće biti problema za Janaf.

"Ne vidim da bi moglo biti problema na relaciji Janaf-NIS. Trebamo sačekati i vidjeti hoće li se to završiti i hoće li MOL to steći. Tu ima puno preduvjeta koji se trebaju zadovoljiti između ugovornih strana, ali i prema američkoj administraciji, koja je propisala pod kojim se to uvjetima može prodati", rekao je.

"Ako oni to preuzmu, nadam se da će na temelju 40 godina duge suradnje Janafa i NIS-a shvatiti da je Janaf jedan pouzdan partner pa će ga više koristiti i za MOL. Vidim samo prostor za poboljšanje Janafa i MOL-a, ali i nastavak i razvoj suradnje s NIS-om", pojasnio je Šušnjar.

Sabina Tandara Knezović i Ante Šušnjar - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Pristupanje OECD-u

Šef OECD-a Mathias Cormann u četvrtak stiže u Hrvatsku.

"On dolazi u radni posjet i predstaviti rezultate druge ekonomske ocjene Republike Hrvatske. Imate zemlje koje su u kandidacijskom procesu dugi niz godina, a Hrvatska je lider u implementaciji izmjena i standarda. Svaki put kad smo bili na sastanku u OECD-u smo navedeni kao pozitivan primjer", rekao je ministar.

Jedan od uvjeta za pristupanje Hrvatske OECD-u je smjena šefova državnih tvrtki.

"Tu se radi o izboru članova državnih poduzeća. Nakon što na snagu stupe svi propisi za tu OECD proceduru, imamo određeni prijelazni rok. Neki će morati ići i prije, a neki će u tom roku dospijeti do završetka svog redovnog mandata", naveo je Šušnjar.

Ante Šušnjar Foto: DNEVNIK.hr

Oporba tvrdi da će i novi natječaji biti fiktivni te da će se birati ljudi koji će odgovarati Vladi.

"Odgovaram im da mi imamo jako puno posla sređujući stanje koji su oni ostavili prije 15 godina, ostavili su ugovore koje mi i danas plaćamo. To je račun tih loših odluka i ugovora. I dalje plaćamo danak toga svega. Volio bih više konstruktivnih prijedloga s njihove strane, a ne samo suhoparnog sofizma i mudrosti koji su ih doveli tu gdje jesu", odgovorio je Šušnjar.

Suradnja s Ćorićem

Šušnjar je i rekao što očekuje od novog ministra financija Tomislava Ćorića.

"Obzirom da je on nekad bio ministar gospodarstva, očekujem dobru suradnju jer on zna koliko je teško breme koje mi u Ministarstvu gospodarstva nosimo", napomenuo je.

Sabina Tandara Knezović Foto: DNEVNIK.hr

Tandara Knezović je navela da to može biti i plus i minus jer će Ćorić, kao bivši ministar, znati točno što rade pa bi mogao pomisliti da bi to moglo biti i bolje.

"Kod vas je čaša uvijek poluprazna. Kod mene je uvijek polupuna i mislim da će suradnja biti jako dobra", zaključio je ministar gospodarstva.