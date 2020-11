Ante Sanader odbio se ispričati za svoj ispad jučer u Saboru te je uporno ponavljao da SDP izvrće činjenice.

"Jučer nakon cjelodnevnog vrijeđanja od SDP-a, Domovinskog pokreta i Mosta, gospodin Hajduković u zadnjoj je raspravi kriminalizirao HDZ i prozvao ga da je loše društvo. Ja sam odgovorio da je on loše društvo jer se on skupa sa svojim kolegom SDP-ovcem koji mu je životni partner tuče po ulicama Osijeka. Mene ne zanima njegova seksualna orijentacija, ali i kad se ljudi istospolnih zajednica tuku međusobno, mislim da je loše društvo", tako je danas u Saboru njegov potpredsjednik, HDZ-ov Ante Sanader odgovorio na pitanje hoće li se ispričati SDP-ovu Domagoju Hajdukoviću.

"SDP uvijek izvrće činjenice. I to tretira kao govor mržnje", rekao je Sanader. Na pitanje odstupa li od svoje izjave ili je ponavlja, odgovara: "Nemam ja što odstupiti, ja sam vam rekao. Mene ne zanima njegova seksualna orijentacija, ali ako se ljudi istog spola tuku međusobno, onda to nije dobro društvo."

Rekao je da ne zna tko je koga tukao te da nije čuo da je po policijskom izvješću Hajduković bio žrtva nasilja. Ponovio je kako je riječ o dvojici kolega koji su se potukli.

Na pitanje bi li kolegici rekao da je loše društvo ako bi ju tukao suprug, Sanader je odgovorio: "Pa nije on slabiji spol. Pa to su se dva muškarca tukla, koliko se ja sjećam."

Ima li potrebu povući izjavu?

"A što bih trebao povući? Je l' to dobro društvo, dvojica koja su se potukla, to je dobro društvo za vas? Ja znam da su se dva muškarca tukla. Tko je koga istukao, ja nikad nisam vidio sliku ovog drugog da vidimo koje batine je on dobio. Činjenica je da su se potukla dva visokopozicionirana SDP-ovca na ulici. I oni nas prozivaju da smo loše društvo", ostao je HDZ-ovac pri svome.

Na raspravi o povjerenju ministru Tomislavu Ćoriću Hajduković je jučer rekao kako bi mogao cijelu noć nabrajati HDZ-ove afere.

Uslijedila je replika Ante Sanadera, koji je u nekoliko navrata ponovio da je HDZ dobio izbore.

"Ali mi smo dobili podršku naroda, a ne vi. Vi govorite da smo mi loše društvo, a vi osobno imate loše društvo, vas je osobno vaš partner istukao. Razmišljajte vi o svom društvu, a ne o našem društvu. Brinite se vi o svojoj kući, a mi smo pobijedili na izborima, a ne vi, i to sad, prije dva i pol, tri mjeseca, a ne vi", rekao je, između ostalog Sanader.

Plenković opleo po SDP-u: "Vi ste potvrdili da je na snazi koalicija s Mostom i Domovinskim pokretom." Bulju odbrusio: "Vi zombija još niste našli, i nećete!"

Drama u Saboru, mostovci odbili izaći: "Evo, dragi građani, nikoga iz HDZ-a nema"

Reagirala je SDP-ova Sabina Glasovac, ali i HDZ-ov potpredsjednik Sabora Željko Reiner, koji je apelirao da se svi drže digniteta.