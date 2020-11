Potpredsjednik Sabora, HDZ-ov Ante Sanader u raspravi o povjerenju ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću, odgovorio je na optužbe SDP-ovom Domagoju Hajdukoviću. Kako mu je rekao, HDZ je dobio izbore i povjerenje naroda, a Hajdukoviću je predbacio da ima loše društvo jer ga je pretukao njegov partner.

SDP-ov Domagoj Hajduković uključio se u raspravu o povjerenju ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću.

"Sad bih ja mogao reći nešto, ali isto ću vjerojatno vrijeđati. Dobro društvo u nekim organizacijama jednostavno ne možete naći zbog duboko, duboko ukorijenjene korupcije, kao što vidimo iz dana u dan. I sad ja mogu za govornicom nabrajati, mogao bih nabrajati vjerojatno cijelu noć sve afere i sve ljude, visoke dužnosnike koji su presuđeni. I neće stati na tome, bojim se da će se nastaviti i dalje", kazao je Hajduković za govornicom.

Uslijedila je replika HDZ-ovog Ante Sanadera koji je u nekoliko navrata ponovio da je HDZ dobio izbore.

"Vi ste 3,5 minute govorili samo o korupciji HDZ-a. To ste govorili četiri protekle godine. I to vam ne pali. To je na tragu ovog što je rekla vaša kolegica Ahmetović, da mi uvijek govorimo da smo pobijedili na izborima", rekao je Sanader u svojoj replici.

"Ali mi smo dobili podršku naroda, a ne vi. Vi govorite da smo mi loše društvo. A vi osobno imate loše društvo, vas je osobno vaš partner istukao. Razmišljajte vi o svom društvu, a ne o našem društvu. Brinite se vi o svojoj kući, a mi smo pobijedili na izborima, a ne vi i to sad, prije dva i pol, tri mjeseca, a ne vi", dodao je Sanader.

Zatražila povredu Poslovnika

Reagirala je SDP-ova Sabina Glasovac koja smatra kako se radi o etiketiranju odnosno povredi Poslovnika. "To nije nešto što određuje bilo kojeg čovjeka i molim da se takav govor više ovdje ne koristi", rekla je Glasovac.

Potpredsjednik Sabora, HDZ-ov Željko Reiner apelirao je da se svi drže digniteta. "Kad vučete vraga za rep, onda vrag izađe van. Ne možete misliti da možete vrijeđati druge i predbacivati im i da vam oni neće vratiti. Hoće! Možda čak i dvostruko!", komentirao je Reiner.

Inače, u lipnju je na Hajdukovića nasrnuo 26-godišnji prijatelj. Incident se zbio na ulici u Osijeku, a o svemu je Hajduković odmah telefonski obavijestio i PU osječko-baranjsku.