Nakon što je u obiteljskoj svađi mahao pištoljem i prijetio da će se ubiti, policija je 22. rujna 2009. godine ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Zagreb Antu Ćorušića odvela u Psihijatrijsku bolnicu Vrapče. Utvrđeno je da je bio pod utjecajem alkohola.

Više je medija objavilo skandalozne detalje iz prošlosti Ante Ćorušića, aktualnog ravnatelja KBC-a Zagreb.

Index piše da je Ćorušić 22. rujna 2009. godine priveden pod utjecajem alkohola, nakon što je u obiteljskoj svađi mahao pištoljem i prijetio da će se ubiti. Ćorušić je, tvrdi Index pozivajući se na dokumente koje posjeduju, posvađao sa sinovima oko učenja te izvadio pištolj, navodno bez metaka, i zaprijetio da će se ubiti.

Ravnatelj Rebra, Ante Ćorušić, je tijekom svađe sa sinovima oko učenja, izvadio izvadio pištolj, navodno bez metaka i zaprijetio da će se ubiti. Kako piše službenom dokumentu, "djeca su pobjegla iz stana i pozvala policiju, dok je supruga ostala s njim".

Nakon što je došla policija i odvela ga na psihijatriju, Ćorušić se pravdao da je otac četvero djece i da su dvojica najstarijih blizanaca izgubila dvije godine na fakultetu. Treći, šesnaestogodišnjak, nije došao kositi travu iako je obećao.

"Sve to ga je uznemirilo i naljutilo. Jučer je bio dežuran te je izmoren. Popio je dvije čaše vina. Došlo je do sukoba, uzeo je pištolj koji je uredno bio smješten u podrumu i prenio ga u auto. Djeca i supruga su to vidjeli, sin blizanac pozvao je policiju.

Djeca su se u svađi priklonila majci. Nakon sukoba su sva četiri sina izišla iz kuće i pozvala MUP. Tijekom svađe je rekao da će se objesiti, ali nema namjeru to učiniti jer voli život, ima lijepu karijeru i posao", zabilježeno je u izvještaju nadležnih službi te večeri, doznaje Index.hr.

Ćorušić je negirao duševne smetnje, a preporučena mu je bračna i obiteljska psihoterapija.

Sakrio se iza kontejnera: Muškarac (79) iz sačekuše pucao u bivšu ženu

Kako doznaje Nacional, Ćorušića je policija morala privesti zbog čak dva incidenta u kojima je u alkoholiziranom stanju prijetio pištoljem. Oba puta je odveden u Psihijatrijsku bolnicu Vrapče.

Naime, Ćorušić je 2016. godine trebao postati ministar zdravstva u vladi Tihomira Oreškovića. Most mu je stavio veto zbog pogreške - pacijentici je izvadio pogrešan jajnik.

Trojica napadača teško ozlijedila bivšeg člana ATJ-a Lučko: On ispalio nekoliko hitaca iz pištolja koji je nedozvoljeno posjedovao

U emisiji Nedjeljom u 2 Ćorušić je izjavio da je Most zaista bio protiv njegova ulaska u vladu, ali je kasnije popustio. Ali ne i Orešković koji nikako nije htio Ćorušića u svom timu.