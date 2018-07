Splićani se opraštaju od glazbenog velikana Olivera Dragojevića.

Brojne poruke cijeli dan ostavljaju se u splitskim knjigama žalosti povodom smrti glazbenog velikana Olivera Dragojevića. Jedna je otvorena u HNK, a druga u staroj gradskog vijećnici. Uz predsjednike Vlade, Sabora i Republike, svoje poruke Oliveru Dragojeviću ostavili su i mnogi glazbenici, poput Stjepana Hausera i Severine, ali i njegovi prijatelji i poznanici. U knjige žalosti svi se mogu upisati do 21 sat.

Splićani se pak pripremaju za jedan od najvećih ispraćaja u povijesti grada. Na splitskoj rivi očekuje se više desetaka tisuća ljudi, a povodom odlaska glazbene legende zvona crkve svetoga Dujma oglasit će se prvi put nakon 80 godina.

Splićani ne kriju tugu zbog gubitka glazbenog velikana. Jedna je Splićanka otkrila angedotu koja najbolje svjedoči koliko je Oliver bio jednostavan i skroman.

„Ja sam zvala moje na ručak, on je sidija s nama, ja govorim Oliver hoćeš li s nama na ručak, on govori što imaš za ručak, ja govorim kokoš i krumpire, a on govori ajd oću. Kad je doša, ja sam van stavila škorovadu (posuda za pečenje, op.a.) na srid stola. Bili su pijati postavljeni na stol, on govori, mala šta će ti ovi pijati, ja govorin pa za ist, a on će na to: mala šta će ti pijati jesi došla na ljetovanje ili pred sud, makni pijate. Kako je on prstima s nama jeo tu kokoš i krumpire ja to nikad u životu zaboravit neću“, kazala je Splićanka Dalka Čolak.

Veličanstven ispraćaj Olivera gledajte uživo na Novoj TV i DNEVNIK.hr-u od 18:25

Ispraćaj će uživo prenositi i kamere Nove TV u Dnevniku koji će danas iznimno početi već u 18:25 sati. U zagrebačkom će studiju biti voditelji Romina Knežić i Petar Pereža, a iz Splita će se s javljati reporteri Sofija Preljvukić, Mario Jurič i Šime Vičević. Kamera Nove TV bit će i u Oliverovoj rodnoj Vela Luci odakle će se javljati Paula Klaić Saulačić.

