Kolege, prijatelji i suradnici u splitskom HNK-u opraštaju se od voljenog Olivera Dragojevića.

Dva dana od smrti Olivera Dragojevića u Splitu je započela komemoracija u suradnji s Vladom Republike Hrvatske, nadležnim Ministarstvom kulture, Splitsko-dalmatinskom županijom, Gradom Splitom i ostalim institucijama u Hrvatskom narodnom kazalištu, gdje će se od glazbenika oprostiti brojni prijatelji, kolege i suradnici.

U knjigu žalosti među prvima se upisao Stjepan Hauser, koji je s Oliverom često nastupao i bio blizak, a tugu nisu mogle sakriti ni njegove kolegice Tereza Kesovija, Severina i Nina Badrić.

''Nažalost, nisam se čula s njim. Bojala sam se da mu ne smetam, da mu ne ometam mir. Ja se samo nadam da je istina da je umro u snu. Njegovo je mjesto negdje gore rezervirano. On je djelo ljubavi. Svi se opraštaju uz pjesmu, a on je bio toliko skroman da možda to ne bi ni htio'', izjavila je Tereza.

''Kao da ti je otišao dio obitelji. Previše imam uspomena vezanih s njim. Kao da je neko dobro otišlo s ovoga svijeta. Ne znam čovjeka koji ga nije volio. Stajao je iza svih nas. Kad stane pored nas, odmah ti da dignitet i svi počnu vjerovati u tebe. Najjednostavniji lik, ne znam ko ga nije volio. Znala sam si reći da ako se ikad uobrazim, da si slobodno mogu lupiti šamar, jednostavno pogledaj Olivera'', prisjetila se Nina Badrić.

Tugu neizmjernu osjeća i Severina.

''Nakon ove euforije svjetskog, sad ovo. Ne mogu ništa više reći'', rekla je Severina.

Lijepim riječim od Olivera su se na pozornici oprostili Nikša Bratoš, Tomislav Mrduljaš i Gibonni.

''To jeste moć onih najvećih, da ujedine i u boli i u radosti. On je brisao glazbene podjele bez obzira na to kojim ste se stilom bavili. Znali ste da postoji jedan maestro iznad susatav. Sjećam se kad smo radili pjesmu ''Moja domovina'', odmah smo se svi složili tko će započeti pjesmu'', prisjestio se Nikša Bratoš sa sjetom.

Gibonni nije mogao sakriti suze.