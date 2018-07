Nikša Bratoš prisjetio se pjesme "Moja domovina" i Oliverova udjela u njezinu nastajanju i snimanju.

"Svakog dana mislim na tebe...", prvi je stih jedne od najpoznatijih i najljepših hrvatskih pjesama "Moja domovina", a otpjevao ga je upravo veliki Oliver Dragojević zajedno s Hrvatskim Band Aidom.

Trenutka kad je pjesma nastajala na komemoraciji za Olivera, koja je upravo u tijeku u HNK-u Split, prisjetio se skladatelj Nikša Bratoš, koji se od Olivera oprostio predivnim riječima.

''Kako se uopće oprostiti od jednog od najvećih predstavnika svoje profesije? Svi smo pomalo gubitnici, bez obzira na to tko smo, odakle dolazimo, kojim se poslom bavimo, ili ne molimo. Taj dan svi smo izgubili onog koji nam je život činio ljepšim i smislenijim. To jest moć onih najvećih, da ujedine i u boli i u radosti. On je brisao glazbene podjele bez obzira na to kojim ste se stilom bavili. Znali ste da postoji jedan maestro iznad sustava'', rekao je Bratoš.

Prisjetio se i jednog trenutka iz 1991. godine.

''Sjećam se kad smo radili pjesmu ''Moja domovina'', odmah smo se svi složili tko će započeti pjesmu. Vrlo jednostavno, onaj najveći. O njegovim vokalnim sposobnostima svi su puno pričali, ne postoji pjevač koji nije želio snimiti duet s Oliverom. On je svima nesebično pomagao. Svaka kombinacija s njim bila je dobitna'', izjavio je Nikša na komemoraciji u Splitu.

