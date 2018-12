Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak u Bruxellesu da ga čudi pitanje ima li ministar obrane njegovo povjerenje te ponovio da će Hrvatska kupiti borbene zrakoplove onako kako je dogovoreno ili će natječaj biti poništen.

"Ne znam otkud ta tema ima li Damir (Krstičević) moje povjerenje ili ne. On je potpredsjednik vlade, ministar obrane, uložio je jako puno u reformu obrambenog sustava, poboljšanje svih mogućih aspekata Hrvatske vojske, od povratka u one gradove gdje je prije bila, do ulaganja u opremu i materijlani status. Prema tome, on iza sebe ima stečevinu, tu nema dileme. On je ministar obrane kojeg hrvatski vojnici jako cijene, cijene ga i hrvatski birači", rekao je Plenković na pitanje novinara ima li Krstičević njegovo povjerenje zbog zastoja u nabavi borbenih zrakoplova od Izraela.

Ponovio je da će Hrvatska pristati potpisati ugovor o nabavi zrakoplova samo onako kako je ponuđeno, u suprotnom se natječaj poništava.

"Bilo kakve modifikacije koje bi dovele do toga da proizvod koji je odabran kao najbolja ponuda bude modificiran, da bude drukčiji, da bude cjenovno različit ne dolazi u obzir, tu nema nikakve dileme. Bit će onakon kako je dogovoreno ili će se natječaj poništiti", rekao je.

Na upit da komentira vijest o ostavci savjetnika predsjednice Republike Vlade Galića, Plenković je rekao da o tome ne može puno reći jer nema sve informacije.

"Vidio sam tu vijesti kada sam sletio. Ne znam više ništa od onoga što je objavljeno. Imat ćemo u ponedjeljak sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost pa ću malo više znati o toj temi, ali cijela ta afera nije dobra i stojimo iza toga da je treba rasvijetliti do kraja", rekao je Plenković.

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović izjavila u četvrtak da će prihvatiti ostavku Galića koji je razrješenje zatražio zbog "etičkih i moralnih razloga", te nije željela komentirati ima li njegova ostavka veze s aferom SMS. (Hina)