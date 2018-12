Provjereno večeras ekskluzivno donosi nove detalje šokantnog slučaja brutalnog premlaćivanja 18-godišnjakinje iz Zadra koji je zaprepastio Hrvatsku. Svoju je ispovijest odlučila dati konobarica koja je svjedočila krvavom događaju.

„Ja sam mislila da je bio još jedan udarac, ne bi preživjela. Osjećam se krivom što nisam mogla nešto napraviti. A mogla sam...“, u suzama je rekla konobarica.

Osjetila je grižnju savjesti i potrebu da izađe pred javnost sa svojom stranom priče. Govori kako je doživjela psihički slom i završila u bolnici. Kada je čula da bi mogao na slobodu, o svemu je odlučila javno progovoriti.

„Nisam ništa mogla napraviti, onda sam vidjela da je vuče za kosu iz WC-a, u krvi, bukvalno joj je otpadalo s lica, sve joj se raširilo, to je virilo“, nastavila je svoju ispovijest.

Konobarica navodi i primjere hladnokrvnosti svjedoka za koje ističe kako su mirno promatrali nasilje. „Jedna ženska osoba rekla je da zna da mi je teško, ali da je to ona zaslužila“, govori.

Nakon što je premlaćivanje završilo, priča, policiju nitko nije pozvao, a počinitelj je sjeo u auto i otišao kao da se ništa nije dogodilo. “Našla sam je preko puta ceste u drugom kafiću gdje sjedi bukvalno polumrtva, nije mogla disati, sva je bila u krvi“, kaže konobarica, koja potvrđuje da su vlasnici lokala pokušali zataškati čitav slučaj.

„Krenuo je do auta i onda su mu rekli da bježi preko granice, vikala mu je Matea, vlasnica“, priča svjedokinja.

Prvi put je i majka pretučene djevojčice odlučila progovoriti o svemu što obitelj i dalje proživljava. „Zvali su nas na telefon, njoj su govorili neka si spremi sprovod majci kao što je spremila ocu i da će nas ubiti zbog toga Darka. Svi znaju da su meni pred zgradom bile probušene gume nožem. Je l' to dijete mogu samo ostavit, da ide samo u školu? Ne mogu. Jednostavno, spoznaja da on ide van i da on može nauditi nekome drugome, ne samo nama“, rekla je za Provjereno.

Podsjetimo, čovjek koji je pretukao 18-godišnjakinju uhićen je nakon što je njezina majka odlučila uzeti stvari u svoje ruke. Napadač je optužen za nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Određeno mu je šest mjeseci istražnog zatvora, a taj rok istječe. Suđenje još nije gotovo, a uskoro bi mogao na slobodu.

Nove stravične ispovijesti o slučaju koji je zaprepastio Hrvatsku pogledajte u večerašnjem izdanju emisije „Provjereno“, koja je na rasporedu u 22:30 na Novoj TV.