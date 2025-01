Otkazi podijeljeni u tišini, radnici šokirani: "Nešto ide nabolje, kad ono - gotovo"

Da se zatvaraju pogoni talijanske modne kuće Benetton radnike je iznenadilo.



"Strojevi su se do zadnjeg trenutka kupovali. Mi smo do zadnjeg trenutka radili", rekao je Marinko Čupić, bivši radnik.



"Do nedavno su jos primali radnike", dodaje Romica Debić, bivša radnica.

Iako ništa nije upućivalo na gašenje proizvodnje, otkazi su im, kažu, podijeljeni u tišini.



"Nadala sam se da ću dočekati mirovinu. Taman još jedno godinu i pol, dvije, da ću otići od njih u mirovinu, ali na žalost ne. Meni će biti jako teško. Sad smo na otkaznom roku do kraja prvog mjeseca", rekla je Romica Debić i dodala će, nakon toga, za vrijeme dok će biti na burzi potražiti drugi posao.

A tome se nada i Marinko, kojem do mirovine nedostaje godina dana.



"Malo mi je žao što nisam dočekao punu starosnu, 65 godina, ali mi je jako žao što je mlađa generacija ostala bez posla", komentirao je Marinko Čupić.



U pogonima u Osijeku radio je 241 zaposlenik, svi oni kroz mjesec dana ostat će bez posla.



"Prošli četvtak smo imali zadnji dan. Popakovali smo neke repove koje smo imali. To je bilo to", kaže bivša zaposlenica.

Iako su ostali bez posla, radnici s kojima je razgovarala Matea Drmić za Dnevnik Nove TV o uvjetima rada i poslodavcu imaju samo riječi hvale.



"Po ljeti je bila vrućina, stvarno smo se topili, skinuli bi koju kilicu vjerovatno, po zimi je bilo ok", kaže Romica Debić.

"Plaća je bila uredna. Svakog 10., ako je subota 10. dobili smo dan prije", kaže Marinko Čupić, a njegova bivša kolegica dodaje da su dobivali i topli obrok.

"Nešto ide na bolje i mislite bit će bolje, kad ono gotovo. Koliko god mi je bilo teško u početku stajati osam sati, ali žao mi je. Jako puno prijateljstva sam stekla, lijepo smo se družili", tužna je Romica Debić.

Iako su plaće bile uredne, tvrtka se zatvara, ide u likvidaciju. A neki radnici danas su već dobili i otpremnine. Iako mnogi od njih pred mirovinom - ne odustaju.

"Nadam se da na tome neću stat, ja idem dalje", rekao je bivši zaposlenik Marinko Čupić.



Zatvaranje ovog pogona globalni je problem. U posljednjih 10-ak godina tvrtka je izgubila 1,6 milijardi eura zbog čega su prisiljeni na gašenje proizvodnje.

A samo u ovoj godini Benetton će zatvorit 419 trgovina u svijetu.

