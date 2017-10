Premijer Plenković osvrnuo se na izvješće o radu Agrokora koje je danas javnosti predstavio Ante Ramljak, vladin povjerenik za Agrokor.

Premijer Andrej Plenković na odlasku iz Splita pred zračnom lukom komentira revidirano izvješće za Agrokor.

"Nažalost, ispostavilo se nakon ove revizije da su financijska izvješća pokazala i gubitak preko 11 milijardi kuna za 2016. godinu, neprikazane troškove i činjenica je da je ovakva revizija bila potrebna. Povjerenik je podnio i kaznene prijave DORH-u i sada je na pravosudnim tijelima da izvide o kakvim je nepravilnostima riječ", rekao je Plenković.

Dodao je da je predlaganje tzv. lex. Agorokora bio ključan potez. "Od siječnja smo, što se tiče javne komunikacije, bili izrazito obazrivi i obzirni i poanta komunikacijske politike Vlade bila je da smirujemo situaciju, da se na financijska tržišta ne prenese panika koja se tada stvarala i to je bio ključ", rekao je Plenković, dodajući da su reagirali u momentu kada je kompaniji prijetio stečaj.

Na pitanje zašto su se tajili sastanci ministra financija Zdravka Marića s Ivicom Todorićem s početka godine, Plenković kaže da nema nikakvih tajni. "Ako imate proces da vam se emancipira kriza u najvećoj kompaniji, prvi refleks je da doznate da li je to zaista tako. Pokušali smo izvidjeti kakvo je stanje. Pitajte s kim se sastajao gospodin Petrov, ja ne znam. Tko je osoba koja je bila posrednik koja je namamila vlasnika Agrokora da dođe na sastanak u Vladu 26. veljače. Ja bih to volio znati jer to nisam znao", rekao je Plenković, dodajući da su jedno razgovori, a drugo proces donošenja odluka i to treba razlikovati.

Novinare je zanimalo može li Marić i dalje ostati ministar. "Može. Ako ćete me pitati pitanja koja postavlja SDP kome je domet u vrijeme najveće financijske krize bio selfi sa zeljem. Ja jako volim zelje, idem na Zeljerijadu i to je sjajna stvar, ali ovo je stvar koja je zahtjevala znanje, odvažnost i stručnost. Mi smo to pokazali, a od oporbe ni dan danas nismo čuli ništa ni konstruktivno ni koristno.

Premijer je ustvrdio da nacionalizacije Agrokora neće biti. "Nema nacionalizacije, da smo to htjeli zakon bismo nazvali zakon o nacionalizaciji te i te kompanije", rekao je Plenković, dodajući da Agrokor u ovom trenutku ništa ne plaća novcem poreznih obveznika.

Na pitanje o prozivci Ivice Todorića da se sastajao iza njegovih leđa s Agrokorovim direktorima još u siječnju, Plenković je rekao da je su jedini susreti oko Agrokora imao s Ivicom Todorićem.

"Jedini susreti koje sam imao s bilo kim iz Agrokora bili su s Ivicom Todorićem, jednom koncem veljače i jednom koncem ožujka u Vladi i to ne pod okriljem noći. Nemam potrebu prepričavati tko je kome što kazao. Koalicijski partneri u tom trenutku su bili upoznati apsolutno sa svime što je Vlada činila kako bi spriječila kolaps hrvatskog gospodarstva", rekao je Plenković