Plenković o porukama s mobitela Josipe Rimac: "Nemam pojma tko je AP. To je potpuno nebitno"

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković poručio je u srijedu kako će oni biti relativni pobjednici i sastaviti vladu, a ustvrdio je i da Zoran Milanović kao predsjednik Republike ne postoji, te ga je opetovano pozvao da podnese ostavku pa da naprave "pravu političku utakmicu".

"Od Milanovića ne očekujem ništa, on je prestao biti predsjednik kada se pojavio na skupu SDP-a i rekao da podržava jednu stranku i bori se protiv druge. On je gotov, on ne postoji kao predsjednik", rekao je Plenković u intervjuu za RTL, a na novinarsku opasku kako će od njega morati morati dobiti mandat uzvratio je kako je to tehnikalija.

Na pitanje je li mu žao što nema klasičnih sučeljavanja, Plenković je uzvratio: "Ja sam tu, nek' (Milanović) da ostavku i bit će ih". Upitan bi li se sučelio s drugim kandidatima, rekao je da 'oni ne postoje, odnijeli ih potoci plitki'.

"Ovako perfektnu destrukciju oporbe ja još nisam vidio. Mi da smo ovo smišljali, ne bi ovako smislili. Ovaj hoće biti premijer, a neće ići u utakmicu. Znači da je kukavica. Ovi drugi ništa. Peđa Grbin ne postoji ni kao predsjednik SDP-a samo to još ne zna", ustvrdio je Plenković.

Karamarko nije na listi HDZ-a

Na pitanje o izbornim listama koje će sutra predstaviti Plenković je rekao da će biti'nekih zanimljivih lica, ali da nema nekih velikih iznenađenja. Na njihovu listu, kaže, idu dosadašnji partneri HSLS, HDS, HNS, HSU, ide Marijana Petir, kao i Hrvoje Zekanović.

Potvrdio je i da bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko neće biti na listama jer, kaže, imaju puno drugih kandidata kandidata.

Osvrćući se na nedavni stranački izvještajni sabor na koji je došao i Karamarko rekao je: "Mi smo pristojni, kulturni, respektiramo bivše predsjednike i zvali smo ga na skup". Upitan kontaktira li s Karamarkom, rekao je da povremeno imaju kontakt.

O tome, ne bude li HDZ imao dovoljno mandata, je li spreman na suradnju s DP-om koji bi pak pristao na suradnju uz uvjet da se izbaci SDSS, Plenković je rekao kako je DP pokazao na predsjedničkim izborima da je glas za njih glas za Milanovića.

"Oni su nakon izbora 2020. rekli da mogu s HDZ-om u koaliciju, ali bez Plenkovića, e pa ne može", poručio im je.

Upitan je li znao da je auto novoizabranog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića propucan prije mjesec dana rekao je da nije.

"Nisam, na njemu je da prenese te informacije. Odakle bih ja to znao. Što mislite da se mi bavimo njegovim autom. Neću to uopće više komentirati, to je na policiji koja je u procesu utvrđivanja, na njima je da daju informacije o tome. Tko da mi javi? Ovaj koji je pucao ili ovaj drugi? Mislite li da bi službe znale prije od drugih", rekao je Plenković.

Na pitanje o budućnosti Ureda europskog tužitelja u Hrvatskoj Plenković je rekao kako će raditi i dalje. "Tko je to doveo u pitanje, nije nitko doveo u pitanje", ustvrdio je, a na novinarsku opasku kako je Turudić to doveo u pitanje, Plenković je uzvratio da je "to bio komentar ovako usput".

O tome je li mu žao što su inzistirali na Turudiću kao glavnom državnom odvjetniku, iako je i sam priznao da se družio s osumnjičenim Zdravkom Mamićem, a u javnost su iscurile i kompromitirajuće poruke, Plenković je uzvratio da nije normalno što 2015. kada je Milanović bio premijer i njegovi suradnici na vlasti na to nisu reagirali.

Ni ministar pravosuđa, ni šef SOA-e ni ministar policije koji je bio Mamićev frend. Oni se sada nakon 10 godina čude kao da je neki problem, rekao je Plenković dodavši i kako je sve to sada irelevantno, a što se tiče curenja poruka, vidi isključivo odgovornost DORH-a i USKOK-a.

Na novinarski upit tko je AP koji se pojavljivao u porukama između Josipe Rimac i Gabrijele Žalac rekao je da nema pojma. "To nisu moje poruke. To je nebitno potpuno. Ja ne komentiram poruke, pogotovo ove koje su iscurile", poručio je.