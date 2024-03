Tko će komu? Nitko ne odaje s kim će koalirati nakon izbora, no naziv jedne stranke čuje se najviše: "Ako netko izda..."

Što će se dogoditi nakon izbora, predsjednik ne sumnja.

"Bit će kordon oko HDZ-a i zdrave snage Hrvatske će sastaviti Vladu i tu ću učiniti sve da u tome uspijemo. Nakon izbora vidim sve oko istog stola. Ako netko izda... Cijela zemlja će to znati", rekao je Zoran Milanović.



Ta utopijska želja teško će se ostvariti. Iako oporba jasno kaže da HDZ na njihove ruke ne može računati.



"Nikada, nikako se ne može dogoditi da bi u bilo kojem paralelnom svemiru HDZ dobio potporu od nas", rekla je Sandra Benčić o vjerojatnosti potpore Možemo! HDZ-u.



"Ono što je sigurno, mi HDZ nećemo podržati. I meni se čini s ovim mojim iskustvom da se ta stranka ne može reformirati niti preokrenuti. Oni moraju biti barem dva mandata u oporbi ako se žele očistiti", smatra Karolina Vidović Krišto.



"Ja s HDZ-om ne bi išao da je smak svijeta. To je zločinačka organizacija", rekao je Mislav Kolakušić.



"Ne, za IDS HDZ nije opcija", pridružio se predsjednik IDS-a Dalibor Paus.

"S HDZ-om nećemo, s drugima smo dakle otvoreni za razgovore", rekao je Davor Nađi.

A s kime onda?

Međusobno se svi ne vide ni jedni s drugima.



"Nikako SDSS i nikako Možemo", ponavlja Ivan Penava.



"Teško se vidimo u kombinaciji s Domovinskim pokretom. Hrvatskoj treba spas, ali joj treba spas od svakog radikalizma", rekla je Vidović Krišto.



"Mi postizborno nećemo sigurno ići u Vladu u kojoj je Most i Domovinski pokret. Hoćemo li morati, da bismo skinuli HDZ, dati neku drugu vrstu podrške o tome ćemo odlučivati ako zaista dođe do takve situacije", objasnila je Benčić stavove Možemo!.

Ipak, gotovo svi od centra na lijevo uvjereni su da to neće biti potrebno.



"Ja sam duboko uvjeren da će buduću Vladu i parlamentarnu većinu formirati lijevi centar i bez obzira tko će biti kandidat na tome mi ćemo to podržati", rekao je predsjednik Platforme Sjever Matija Posavec te dodaje da HDZ nije opcija.



Arsen Bauk pak kaže kako će dooljna biti "naša koalicija, oni koji su rekli da će podržati Vladu lijevog centra, Nacionalne manjine i to će biti dovoljno".



Regionalne bi stranke na ovim izborima mogle imati nacionalnu važnost.



"Prema svim anketama i prema nekim našim očekivanjima s terena, razgovorima s ljudima ja vjerujem u 3 mandata u 3. izbornoj jedinici", smatra Posavec.

"Mi imamo u ovom trenutku, siguran sam, 3 čvrsta mandata i vrlo velike izgleda za osvojiti 4. mandat u 8. izbornoj jedinici", tvrdi Paus.

A što kaže HDZ?

Pita li se pak HDZ, dodatne ruke im neće ni trebati.

"HDZ će sigurno imati 76 s partnerima potpisa tako da nitko ne mora biti zabrinut", tvrdi Jandroković.



Most pak očekuje da će drugi ruke dati njima



"Oni će ukoliko budu nas trebali podržati našega kandidata i naš program", rekao je Božo Petrov u utorak.



Nacionalne manjine stranu u pravilu odabiru tek nakon izbora.

