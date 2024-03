Turudić odgovorio Milanoviću: "Stvorio je atmosferu u kojoj je moguće pucati u moj automobil"

Izabrani glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovorio je na tvrdnju predsjednika Zorana Milanovića da je propucavanje njegova automobila dogovoreno da bi se Turudiću dala zaštita.

"Imam dokaze da je to staro mjesec dana, imam nalaz policije iz Virovitice. Ja sam predsjednik države i do nekih podataka dolazim bez obzira na HDZ. Mjesec dana nisi vidio da su ti dva zrna revolvera ušla u auto? Daj pričaj to nekom drugome", rekao je Milanović.

Te tvrdnje Turudić je odbacio.

"S indignacijom odbacujem tvrdnje predsjednika Republike Hrvatske i ne želim biti predmet njegovih predizbornih ambicija. Predsjednik RH je svojim huškačkim i prostačkim govorom stvorio atmosferu u kojoj je moguće pucati u moj automobil i stavio je metu na moja leđa", ustvrdio je Turudić.

"S dubokim prijezirom odbacujem njegove tvrdnje da je pucanje u automobil u kojem vozim članove obitelji izmišljeno ili iskonstruirano. Ne očekujem od njega da mi se ispriča kad se utvrdi istina niti mi njegova isprika treba", zaključio je.