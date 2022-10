Reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov prva je otkrila da su se predstavnici Zrakoplovno-tehničkog centra sastali s predstavnicima ruske tvrtke vojnom opremom.

"Ako bi bila istina da državni vrh i vojni vrh nisu ništa znali, predsjednik, premijer, ministar obrane sa svojim suradnicima, onda Hrvatska ima i veći problem sa nacionalnom sigurnošću nego se mislilo", kazala je Pezo Moskaljov.

Kako doznaje iz izvora dobro upućenih u cijeli slučaj, "izvori bliski istrazi kažu da su čelni ljudi u državi imali određene informacije, možda ne sve detalje, ali itekako su znali".

Izvor koji je želio ostati anoniman otkrio je Ivani Pezo Moskaljov da je ministar Mario Banožić itekako bio upućen u ovaj slučaj.

"Imao je određenih saznanja o sastanku koji je Zdravko Klanac imao sa Rusima. Dakle, Zdravko Klanac nije solirao. Izvijestio je određene ljude, pa tako i Banožića u minstarstvu obrane", kazala je Pezo Moskaljov.

"Mario Banožić o tome se nije očitovao. On pere ruke od odgovornosti, kao što je to radio i proteklih nekoliko mjeseci. Što se tiče ZTC-a, on kaže da nema nikakvoga utjcaja na poslovne odluke koje se donose unutar ove državne firme, na odluke Uprave. Tako je bilo i prije nekoliko mjeseci kada se dogodio remont Canadiera u jeku sezone. Zapravo, došlo je do cijelog fijaska, kasnilo se s remontom", izvijestila je uživo u Dnevniku Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

Podsjetila je kako je to samo jedna u nizu afera koje potresaju ovu državnu firmu.

"Prije nekoliko mjeseci izvijestili smo o prodaji motora za ruske vojne helikoptere. O tome se pregovaralo iza zatvorenih vrata ZTC-a. Cijeli posao bio je težak tri milijuna eura. Pošiljka je otišla put Rusije, neposrebno prije same invazije. O tome javnost nije imala nikakvih saznanja, a tijekom dana dobila sam potvrđu Županijskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici kako se cijeli slučaj još intenzivno istražuje, provode se izvidi, ali zbog tajnosti istrage i tajnosti podataka, o tome ne mogu izvijestiti javnost", zaključila je reporterka Pezo Moskaljov.

