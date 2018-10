Mislav Bago analizirao je za Dnevnik Nove TV dvije godine mandata Andreja Plenkovića.

"Šanse premijera Plenkovića da dočeka kraj mandata su sve veće i veće. Iako su tanke većine uvijek veliki problem, gdje se mora skupljati kvorum, odnosno ljude od glasanja do glasanja, Plenkoviću ne radi problem oporba jer je tamo raspad sistema. Plenković ima većinu, jer još sigurno ima četiri do pet spavača, na koje može računati.

Ono što je njemu najveći problem je zapravo oporba u vlastitim redovima, u HDZ-u, od Milijana Brkića, pa do ostalih nezadovoljnika koje je smijenjivao zadnje dvije godine. Plenkoviću je problem i Milan Bandić kojemu rastu politički apetiti. Milan Bandić zasigurno nije išao u politički shoping, neviđen na političkoj sceni, a da nema želju za participacijom u vlasti.

On naime još nema niti jednog ministra i ne bi me čudilo da zatraži rekonstrukciju Vlade. Ima svakako legitimno pravo, jer ima 10 saborskih zastupnika, dok primjerice HNS ima 4 zastupnika i dva ministarstva. Andrej Planković sada ovisi o Milanu Bandiću. Što se tiče reformi, što smo gledali ili nismo gledali je završena priča, jer ulazimo u izborni ciklus. Iduće godine su EU izbori, pa predsjednički izbori, a zatim parlamentarni. Naš najveći problem je što je ova godina izgubljena, što se tiče velikih strateških reformi.

Što se tiče primjerice zdravstva, mi kao društvo trebamo se odlučiti treba li nam 66 bolnica, trebamo li na 20 kilometara imati rodilišta, kirurgiju...to su sve problemi koje ministar Kujundžić nije riješio. I to se sve gomila, a EK svake godine daje nam iste prigovore i ti će problemi ostati u naslijeđe, odnosno u nečijoj ladici.

Što se tiče gospodarskih opasnosti koje su pred nama, to su svakako kamate, odnosno rast kamata, na što upozorava guverner Vujčić. Hrvatska je do sada funkcionirala tako to što je skupe kamate, odnosno kredite zamijenjivala za jeftine. U trenutku kada kamate državi budu počele ići gore, ići će gore i građanima i tada više neće biti jeftinog novca. Imali smo do sada jeftin novac i zato je Hrvatskoj išlo dobro.

Također, kao zemlja ovisimo o suncu, odnosno o turizmu i tu je problem. Ne postoji zemlja koja može dobro gospodarski prosperirati ako ima 20 posto BDP-a od turizma. To na žalost imaju samo najsiromašnije zemlje. Hrvatska živi i životari od turizma, a to nije rješenje. Od opasnosti koje prijete Vladi, odnosno Plenkoviću, tu je također činjenica da Plenković uvijek mora imati svoje oko na desnom krilu HDZ-a".

