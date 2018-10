Problemi u brodogradnji, kriza u Agrokoru, afera SMS, samo su neke od stvari s kojima se Andrej Plenković kao premijer morao nositi prve dvije godine mandata. No svejedeno je zadovoljan, kao i ministri. Zato je kritična oporba.

Dvije godine svoje Vlade, premijer Andrej Plenković je dočekao u Bruxellesu. Zadovoljan.

Premijer poručuje: "Naravno da se uvijek može bolje i više, ali zato mandat traje 4 godine, pa ćemo nastaviti i dalje.'' U Plenkovićevoj Vladi u zadnje dvije godine izmijenili su se ministri, ali i koalicijski partner. Umjesto Mosta, sada je HNS. Ta je stranka dobila resor obrazovanja i graditeljstva.

Ministar Pavo Barišić postaje bivši, a to je sve bilo previše za Davora Ivu Stiera koji izlazi iz Vlade. Most danas kaže, Vlada je promjenom partnera krenula nizbrdo. Za HNS pak - uzbrdo. Čelnik Mosta Božo Petrov tvrdi: "Dok je Most bio unutra, famozna stabilnost na koju se pozivao Andrej Plenković je postojala. Milorad Batinić, predsjednik kluba zastupnika HNS-a kaže pak kako odluka o ulasku u Vladu nije bila jednostavna: "Ali smo opravdali onim rezultatima, onim reformama koje isporučujemo“, tvrdi.

Prve dvije godine obilježila je kriza u Agrokoru i donošenje lex Agrokora. Zbog svega se fotelja tresla Zdravku Mariću. Oporba je tražila opoziv koji nije uspio. No zbog Agrokora i afere Borg, ministrica Dalić morala je otići. A umjesto nje dolazi Darko Horvat, kojeg su, osim u Agrokoru, dočekali i problemi u Uljaniku. On smatra da su gospodarski izazovi kulminirali u ovoj godini.

Svojim resorima ministri su uglavnom zadovoljni. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković ističe da su mnogi pokazatelji u ove dvije godine bitno bolji nego što su bili prije. Ministar državne imovine Gordan Marić smatra da je njegovo ministarstvo opravdalo svoj smisao i da je trebalo postojati od 1990.

Ova Vlada preživjela je 6 pokušaja opoziva: 5 ministara i jedan cijele Vlade. Iako Plenković ima slabu oporbu, muke su mu zadavale stranačke kolege. Podijelili su se oko Istanbulske konvencije.



A o sukobu unutar HDZ-a govorilo se i kada je buknula Afera SMS. Plenković ne smatra da je afera utjecala na rad Vlade. Afera za aferom - tako oporba ocjenjuje rad Vlade, a reforme stoje.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić kaže: "Dvije godine anemičnosti, dvije godine afera, dvije godine neodgovornosti, bez ikakve reforme i dvije godine političke korupcije", ističe.

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak smatra da ne stojimo, već nazadujemo te da je Plenković ako ne najlošiji, onda jedan od najlošijih premijera ikada. Ivan Vilibor Sinčić, predsjednik Živog zida poručuje: "Ima vrlo krnju saborsku većinu i za bilo kakve poteze mora raditi opsežne pregovore. Sve to onemogućuje bilo kakve ozbiljne reforme", zaključuje.

Ali u Vladinom svemiru reforme su tu. Plenković nabraja obrazovnu, poreznu, a uskoro kreće i mirovinska, zbog koje ga u subotu očekuje prosvjed. I u treću godinu mandata Vlada ulazi s novim problemima.

